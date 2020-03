Il Veneto lancia il suo progetto: “Ventimila tamponi al giorno per diminuire i ricoveri”

Luca Zaia va avanti. Il progetto del Veneto è stato illustrato dal presidente della Regione, assieme al professor Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova.

La giunta veneta punta ad arrivare in un paio di settimane a effettuare 20 mila tamponi al giorno attraverso la "sorveglianza attiva", progetto coordinato dall'Università di Padova assieme a Regione e Croce Rossa, per stanare e isolare le persone contagiate da Coronavirus e asintomatiche e così diminuire progressivamente i ricoveri.

Il materiale

Laboratori, reagenti e apparecchi per i test sono stati potenziati e implementati, e il materiale a disposizione è sufficiente per eseguire 200 mila tamponi in tutto.

Lo screening

"Più positivi scoveremo - ha detto Crisanti - più li isoleremo e li metteremo a casa con il sistema di controllo, poi andremo a cerchi allargati per identificare parenti, amici, il vicinato, chi ha trasmesso la malattia".

Le prime categorie a essere interessate dallo screening, secondo quanto ha riferito l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, saranno gli operatori sanitari e quelli delle strutture residenziali per non autosufficienti; seguiranno altre filiere come i cassieri dei supermercati, i farmacisti e le forze dell'ordine. I laboratori di microbiologia delle Ulss si affiancano all'Università di Padova, che ha già incrementato la propria produzione fino a 2.000 analisi al giorno.

Meno ricoveri

"Il successo - ha spiegato Crisanti - lo misuriamo con l'aumento dei casi scovati; più positivi avremo, meno persone si ammalano e vanno in terapia intensiva. Si punta a un aumento di casi e a meno ricoveri. Ci siamo molto vicini, il Veneto ha indicatori molto positivi. Poi arriverà un punto di flessione - ha preciato - in cui i positivi caleranno parallelamente a quelli ospedalizzati".

Per il presidente regionale Luca Zaia, "arriveremo in due-tre settimane a 20 mila tamponi al giorno, ne abbiamo già 65 mila fatti, si andrà avanti finché tutto finisce, ma ci sarà anche una fase di followup perché questa bestia la conosciamo poco", ha concluso.

I laboratori

Sono quattordici i laboratori che sono stati individuati per la diagnostica. Quelli dell'Azienda Ospedale Università Padova si impegnano ad effettuare i tamponi sui soggetti dei Servizi Essenziali e a supportare le altre Aziende Ulss. La realizzazione del progetto prevede il potenziamento e la costruzione di moduli operativi che coprono le diverse province del Veneto. Nel caso di Padova, il modulo operativo sarà realizzato incrementando la capacità dell'Unità di Microbiologia dell'Azienda Ospedale Università Padova da circa 1.500 a 3.500 campioni al giorno.

"Non è una prova muscolare"

“Nottetempo è arrivato il Dpcm sulle aziende, ma noi continuiamo a seguire la volontà di confermare le restrizioni dell'ordinanza regionale", ha precisato il presidente Zaia. "Vengono mantenute - ha ribadito - le limitazioni all'attività fisica a 200 metri dalle abitazioni e la chiusura dei supermercati la domenica".

"Non è una prova muscolare - ha tuttavia precisato - abbiamo fatto una verifica giuridica con l'ufficio legale della Regione. E ci hanno spiegato che bisognerebbe revocare l'ordinanza, quindi resta in vigore".

L'Avigan

Zaia ha inoltre dichiarato che a proposito dell'Avigan “noi siamo pronti, ovviamente siamo rispettosi delle leggi e per la sperimentazione serve l'autorizzazione dell'Aifa. Se c'è un minimo barlume di luce in fondo al tunnel - ha proseguito - dobbiamo vedere se c'è, e che luce è. Invito la comunità scientifica di avere un approccio più liberale per la sperimentazione. All'università di Padova è in corso la sperimentazione di sei farmaci, e siamo pronti e disponibili".