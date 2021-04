Zaia, 11 giugno allo stadio? Bene, allora liberi tutti

(ANSA) - VENEZIA, 14 APR - "Ho visto che l'11 giugno ci saranno gli europei con lo stadio aperto per Italia-Turchia.... liberi tutti allora? Ci entreranno 20 mila persone all'Olimpico, immagino che l'11 di giugno sia la parte finale della 'liberazione' ". Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, dicendosi convinto che sia "inevitabile andare verso una fase di convivenza con il virus". "Chi la volesse leggere in maniera maldestra - ha aggiunto - potrebbe dire che sto parlando male di questa apertura. Invece dico: 'bene', prendiamo atto che l'11 giugno siamo aperti, vediamo di capire strada facendo cosa si può aprire in questi 60 giorni". (ANSA).