Le altre sfide folli degli youtuber che hanno causato la morte del piccolo Manuel con la Lamborghini

La fine assurda del piccolo Manuel, 5 anni, morto davanti alla mamma e alla sorellina di 3 anni, è stata causata da un gioco ancora più assurdo. I 4 youtuber a bordo della Lamborghini presa a noleggio che si è schiantata contro la Smart ForFour, stavano facendo una sfida folle: guidare 50 ore senza interruzione. Un’impresa incomprensibile che alla fine, probabilmente anche per la stanchezza, ha causato la tragedia dopo che la potente auto è finita contromano.

Ma i 4 ragazzi (il quinto, Leonardo, il giorno dello schianto non c’era), che si sono conosciuti al liceo classico e scientifico e che ora sono indagati per omicidio stradale, non sono nuovi a sfide estreme come quella che ha causato la morte di Manuel. Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni e Giulia Giannandrea (attivi sui social come TheBorderline) hanno pubblicato altri video nel loro canale Youtube che ha oltre 600 mila iscritti.

Fra le varie cose, hanno vissuto per 50 ore in una scatola di cartone come cani, sotto al sole e mangiando e bevendo dalle ciotole per animali. Ma si sono immersi anche in una piscina colma di ghiaccio per vedere chi “durava di più”. Sfide, queste, che non avrebbero potuto causare danni alle altre persone. Diverso invece, quando hanno guidato per 50 ore una 500 in viaggio da Roma a Milano. Poi l’ultima tragica prova con la Lamborghini che è costata la vita a un bambino di 5 anni morto sotto gli occhi della madre per un gioco senza senso.