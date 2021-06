La Sardegna delle eccellenze in vetrina nel weekend al Centro Servizi Flumini di Quartu Sant'Elena. Venerdì 25 e Sabato 26 giugno, dalle 15.00 alle 20.00, nella “Sala 4 Mori”, al primo piano della nuova struttura in via San Giovanni 5 a Quartu Sant'Elena (fronte Parco Andrea Parodi e Chiesa di Sant'Andrea) si svolgerà il workshop che vedrà protagoniste le peculiarità della nostra terra. Hanno aderito all’iniziativa promossa dall’associazione Sardegna Rossoblù diverse realtà Sarde del mondo enogastronomico e artigianale che potranno così mostrare e far degustare i loro prodotti agli ospiti della serata.

Sardegna deliziosa e creativa in un weekend di incontri con l'enogastronomia isolana – nella giornata di venerdì – e con l'artigianato e gioielli sardi, nella giornata di sabato. Data la prevista numerosa affluenza di pubblico, e per rispettare le prescrizioni sanitarie, si invitano gli interessati (gli associati avranno la precedenza) a prenotare l'ingresso che sarà limitato. La prenotazione potrà avvenire chiamando il Centro Servizi allo 070/7968370 o inviando una mail a desk@centroserviziflumini.it.