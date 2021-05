Wojtyla:L'Aquila ricorda attentato e 10 anni Santuario Ienca

(ANSA) - L'AQUILA, 13 MAG - L'Arcidiocesi di L'Aquila oltre a ricordare l'attentato a S.Giovanni Paolo II - di cui oggi ricorre il 40/o anniversario - il prossimo 18 maggio, giorno della nascita di papa Wojtyla, con una S. Messa presieduta dall'arcivescovo emerito dell'Aquila, Giuseppe Molinari, ricorderà il decimo anniversario della fondazione del santuario alle pendici del Gran Sasso d'Italia a lui dedicato. Fu proprio l'arcivescovo Molinari, il 18 maggio 2011, a erigere la Chiesa di San Pietro alla Ienca a Santuario di San Giovanni Paolo II. Proprio nel piccolo santuario è conservata la reliquia con il sangue dell'attentato del 13 maggio, giorno in cui si venera la Madonna di Fatima. A concelebrare la S. Messa il rettore del santuario, don Claudio Tracanna, don Alessandro Benzi e don Martino Gajda, già rettore dello stesso santuario. La S. Messa sarà trasmessa alle ore 18 su LAQTV Abruzzo e in streaming sulle pagine Facebook "Laqtv Abruzzo", "Chiesa di L'Aquila" e "Santuario San Giovanni Paolo II alla Ienca-Chiesa di San Pietro alla Ienca". Proprio a partire dal 18 maggio il santuario di San Giovanni Paolo II tornerà ad osservare l'orario estivo quindi sarà aperto tutti i giorni per i pellegrini che vorranno pregare e venerare la reliquia. (ANSA).