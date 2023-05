WNTD, Testa (FdI): soluzione alternativa a sigaretta classica c'è

Roma, 31 mag. (askanews) - "Compito del legislatore è trovare il modo di risolvere i problemi. In questo caso, probabilmente, la strada più efficace èfar capire al fumatore che esistono strade alternative alla sigaretta classica che fanno meno male. Che la sigaretta elettronica rappresenti un minor pericolo per la salute non lo dice la politica, ma la scienza. Questa è una battaglia che, come tutte quelle che contrastano le dipendenze, dobbiamo portare avanti tutti insieme.

Non si possono mettere in discussione dati scientifici e valutazioni mediche, la politica è consapevole di questo. Adesso abbiamo il compito di trovare la strada giusta per sensibilizzare la popolazione al concetto del rischio ridotto con l'aiuto dei tecnici dei ministeri e delle imprese del settore", ha dichiarato l'On. Guerino Testa, Segretario della CommissioneFinanze della Camera per Fratelli d'Italia, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post, quest'oggi dedicato al World No Tobacco Day. "La filiera produttiva della sigaretta elettronica, lo dicono i dati di Confindustria, rappresenta un'eccellenza italiana che dobbiamo difendere etutelare. Il Governo Meloni ha le idee chiare su quanto sia importante garantire stabilità alle aziende made in Italy", ha concluso Testa.