Willy, il sindaco di Paliano: il funerale sabato mattina

Roma, 10 set. (askanews) - Si svolgeranno sabato mattina nella cittadina di Paliano i funerali di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo 21enne ucciso nella notte di sabato in un violento pestaggio nella vicina Colleferro alle porte di Roma. Lo spiega ad Askanews il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri:"Il funerale si svolgerà purtroppo in una situazione di emergenza sanitaria su cui c'è un grande impegno per l'organizzazione. In mattinata ho un incontro in Questura per definire tutti i particolari, dopodiché se tutto andrà come deve andare ufficializzeremo lo svolgimento del funerale presso la nostra struttura sportiva, il campo Piergiorgio Tintisona, con molta probabilità sabato alle ore 10. Ci sarà a presiedere il vescovo di Palestrina", Mauro Parmeggiani."Il comune oltre a stare vicino alla famiglia moralmente ha ritenuto giusto aiutare alla famiglia economicamente; sosteniamo le spese funebri per la cerimonia. In più ringrazio il presidente Zingaretti e il presidente del Consiglio regionale Mauro Buschini che fin dal primo momento ha seguito la nostra richiesta di poter coinvolgere la regione nel sostegno delle spese legali".