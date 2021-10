Italia divisa in due: weekend incerto tra sole e acquazzoni. Ecco dove. Le previsioni

Sarà un weekend tra sole a acquazzoni. Un campo anticiclonico si sta insediando sull'Europa centro-meridionale a ridosso del weekend, favorendo anche sull'Italia condizioni di stabilità prevalente. Ma è in arrivo un'intensa perturbazione atlantica che si avvicinerà verso l'Europa centro-occidentale nel corso del weekend, senza ancora condizionare direttamente il tempo sull'Italia, dove il peggioramento associato al fronte si concretizzerà piuttosto con le prime ore della nuova settimana.

Sabato

Correnti umide meridionali innescate dall'avvicinamento della saccatura atlantica risaliranno il Tirreno, addossando nubi ed umidità alle regioni tirreniche centro-settentrionali e alle Alpi centro-occidentali e dando luogo anche a qualche pioggia in prossimità delle Alpi occidentali, su Liguria, Toscana, est Sardegna, Umbria, Lazio e Appennino centrale in genere, isolati temporali possibili nel pomeriggio anche su Appennino tosco-Emiliano ed Umbria; maggiore instabilità in Sicilia, specie dal pomeriggio, anche con alcuni temporali, possibili fin sulla bassa Calabria. Locali piovaschi tra il pomeriggio e la sera anche sulle pianure piemontesi e lombarde. Tempo più soleggiato su Nordest e adriatiche con transito di velature e stratificazioni alte che si limiteranno ad offuscare il cielo. Temperature senza grandi variazioni e ventilazione debole o al più moderata da sudest.

Domenica

La parte più avanzata della perturbazione atlantica determinerà un'intensificazione dello Scirocco intorno all'Italia e il flusso umido che scorrerà sul Tirreno sarà ancora causa di una spiccata variabilità sulle regioni tirreniche centro-settentrionali con nubi irregolari e qualche pioggia su Toscana, Lazio e tratti della Campania, ma anche sui versanti ionici di Sicilia e Calabria; fenomeni che tuttavia andranno esaurendosi nel corso del pomeriggio lasciando spazio a qualche schiarita.

Avvicinandosi all'Italia il fronte provocherà inoltre un graduale peggioramento al Nordovest, con qualche pioggia o rovescio sparso soprattutto in prossimità delle zone alpine e in Liguria. La sera però piogge in decisa intensificazione sull'alto Piemonte. Da segnalare alcune piogge in estensione in giornata anche ad Alpi e Prealpi orientali. Sul resto d'Italia continua a prevalere il bel tempo, con belle schiarite soprattutto sul versante adriatico ed in Sardegna. Temperature in aumento al Sud, isole e adriatiche. Venti di Scirocco in rinforzo.