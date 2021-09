Raffica di temporali sul weekend: allerta per nubifragi. Ma poi torna l'estate: ecco dove

Sarà un weekend movimentato una perturbazione atlantica, la prima dopo i mesi estivi, avanzerà verso il nostro Paese e lo colpirà pesantemente nel corso del fine settimana. Temporali e piogge previsti su Sardegna, Lazio, Campania fino alle regioni adriatiche centro-meridionali, quindi a Calabria e Sicilia. Piogge abbondanti potranno provocare qualche allagamento improvviso su molti settori di queste regioni. Le regioni settentrionali non verranno interessate dalle precipitazioni, ma soltanto da un deciso aumento della nuvolosità facente capo alla parte più settentrionale del fronte instabile. Infine, nella prossima settimana l'improvvisa rimonta dell'anticiclone africano riporterà un'atmosfera più stabile su gran parte delle regioni preannunciando l'arrivo dell'estate settembrina.

Sabato temporali forti

La giornata comincerà all'insegna dell'instabilità sul versante tirrenico meridionale e sul nord della Sicilia, con rovesci e temporali sparsi e a tratti anche sul Salento, di forte intensità tra bassa Campania e alta Calabria con locali grandinate e nubifragi ma possibili fenomeni intensi anche su zone limitrofe, mentre sul resto d'Italia l'avvio di giornata risulterà più soleggiato ed asciutto. Nelle ore diurne rovesci sparsi su buona parte dell'arco alpino, con locali temporali sul settore centro-occidentale ma in attenuazione in serata, più soleggiato in Val Padana, Liguria, Toscana e alte Marche. Situazione più instabile nel pomeriggio al Centro-Sud con piogge e temporali su est Sardegna, Umbria, basse Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria, centro-nord Sicilia e alta Puglia, a tratti forti sul basso versante tirrenico. Temperature in calo al Sud.

Anche domenica instabile

Piogge e rovesci anche temporaleschi sulla Calabria ionica, mentre altrove l'avvio di giornata risulterà più soleggiato e asciutto. Nelle ore diurne formazione di qualche rovescio sull'arco alpino, in esaurimento in serata. Situazione più instabile nel pomeriggio al Sud e su parte del Centro con rovesci e qualche temporale su est Sardegna, basso Lazio, Sud peninsulare e centro-est Sicilia, più frequenti su bassa Campania e settore calabro-lucano, tendenti gradualmente ad attenuarsi in serata. Temperature in lieve recupero al Centro-Nord. Per la tendenza per la prossima settimana clicca qui.