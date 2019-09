Strigliozzi, tartufo, vini e formaggi sono i protagonisti del weekend. Autunno in Barbagia si fa in tre

Tra strigliozzi, tartufo, vini e formaggi, il fine settimana del gusto andrà in scena a Castel di Tora, Subiaco e in tre suggestivi borghi sardi della Barbagia.

In uno dei paesi più belli del Lazio custodiscono gelosamente i segreti degli strigliozzi, una ricetta davvero particolare: un’occasione per gustarla la darà, domenica 29 settembre, la sagra ad essi dedicata. Giunto alla 24esima edizione, l’evento di Castel di Tora tornerà a fondere sapientemente buona cucina, natura e folclore. A partire dalle 12.30 in un’ampia area al coperto, sarà distribuito questo originale tipo di pasta lunga realizzata con farina di grano duro e condita con abbondante sugo al pomodoro, insieme ad altre specialità locali. Il tutto in un luogo dal fascino magico, incastonato in una cornice di verde che si specchia nelle acque del Lago Turano in provincia di Rieti. Un comodo servizio navetta gratuito sarà a disposizione dei visitatori, con i castelvecchiesi – così chiamati per l’antico nome del paese – che sono pronti più che mai ad accogliere turisti, curiosi e amanti delle tradizioni. Prima e dopo un buon piatto di strigliozzi varrà davvero la pena andare alla scoperta di Castel di Tora, che fa parte del prestigioso club dei borghi più belli d’Italia e offre ai turisti angoli caratteristici e scorci mozzafiato.

Ancora nel Lazio ma spostandosi a Subiaco, “Tartufo e cioccolato” tornerà ad animare la Rocca Abbaziale il 28 e il 29 settembre. Su prenotazione, il tartufo bianco sarà protagonista nelle sale affrescate della Rocca: i piatti saranno presentati in show cooking e il menù prevede un primo piatto a scelta, il dolce e un calice di vino. In contemporanea e senza obbligo di prenotazione, i Giardini della Rocca accoglieranno chi opterà per il menù a base di tartufo nero, abbinato alle migliori materie prime della zona; le postazioni a sedere saranno libere e ci sarà spazio per un’area dedicata allo street food che proporrà piccole delizie come gli arancini ricotta e tartufo, l’hamburger al tartufo e gli arrosticini. Altro grande protagonista sarà il cioccolato, da gustare in tantissime varianti a partire da un delizioso incontro con il tartufo; artigiani professionisti spiegheranno la sua origine, le caratteristiche e le possibili trasformazioni, mentre i bambini potranno realizzare dei piccoli lavori a tema in un vero e proprio laboratorio del cioccolato.

In Sardegna, invece, saranno ben tre gli appuntamenti del fine settimana con “Autunno in Barbagia”, la manifestazione che fra storia, artigianato, cultura e cucina tipica accompagna i visitatori alla scoperta del lato più autentico dell’isola. Il 28 e il 29 settembre Dorgali, Sarule e Tonara apriranno le loro porte tra itinerari e percorsi guidati, storie e leggende paesane, corti dei maestri artigiani e specialità enogastronomiche per scoprire e gustare l’autentica tradizione locale. Dorgali è una località turistica rinomata e contemporaneamente legata alle arti, alla creatività e all’artigianato; il paese di Sarule è noto per la produzione di pregiati e coloratissimi tappeti in lana grezza e cotone, realizzati ancora oggi su arcaici telai verticali secondo schemi e modalità antiche; Tonara è invece famosa per la produzione del prelibato torrone e per gli artigiani che producono sonaggias e pittiolos, diverse tipologie di campanacci utilizzate per le greggi.

In Umbria infine, dopo la sospensione dello scorso weekend a causa del maltempo, andrà in scena in questo fine settimana in gran finale della Rivincita, l’appendice della Corsa all’Anello attraverso la quale Narni torna indietro al tempo del Medioevo. I cavalieri dei tre Terzieri - Mezule, Fraporta e Santa Maria – si sfideranno nel “campo de li giochi” per la conquista dell’anello d’argento; e ogni sera sarà festa anche in tavola nelle taverne dove verranno servite specialità come i manfricoli all’amatriciana, le tagliatelle al ragù di cinghiale e gli gnocchetti con funghi e salsiccia.