E’ arrivato il caldo, nel weekend temperature sfioreranno i 41 gradi

L’estate è arrivata, anche se con qualche giorno di anticipo rispetto al Solstizio che cadrà il prossimo 21 di giugno. Il fine settimana, annunciano gli esperti, sarà caratterizzato da temperature altissime. L'area ciclonica che in questi giorni ha portato instabilità nel Nord Italia lascerà la porta spalancata ad un grande miglioramento dal punto di vista del clima. Si andrà verso un ulteriore espansione di una vasta area di alta pressione, che da venerdì si muoverà dalle coste del Nord Africa fino ad abbracciare tutto il nostro Paese. La redazione di iLMeteo.it ha ribattezzato l’anticiclone con il nome Scipione, così da identificare la sua origine africana.

Weekend all'insegna del Sole e del caldo

Il Sole bacerà quasi tutto lo Stivale, ad eccezione di poche aree a ridosso dei rilievi alpini dove si potrebbero verificare degli acquazzoni (Valle d'Aosta, alto Piemonte e i confini alpini lombardi). Le temperature più alte, evidenziano gli esperti, nelle zone interne della Sicilia potrebbero raggiungere i 40-41 gradi. Particolarmente caldo anche sul resto del Sud, specie in Puglia. Qualche grado in meno al Centro Nord, ma sempre in un contesto molto caldo e soleggiato. Domenica i cambiamenti saranno davvero pochi, anche se sui rilievi alpini continueremo ad avere qualche nuvoletta di passaggio e qualche temporale, in particolare sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio locali addensamenti coinvolgeranno anche l'Appennino centrale, essenzialmente quello abruzzese: anche qui non ci sarà da escludere qualche acquazzone. Per il resto, tanto sole e soprattutto tanto caldo, in particolare sulle regioni settentrionali. Al Centro Sud invece, le temperature saranno in lieve flessione in quanto Scipione comincerà ad attenuarsi.

Le temperature - Venerdì

Al Nord previste massime tra 28 e 34°C; tra le città più calde Milano, Bologna, Ferrara, Mantova, Verona, Rovigo, Brescia, Venezia dove ci sarà anche tanta afa.

Al Centro previste massime tra 27 e 39°C; tra le città più calde Sassari, Firenze, Grosseto, Perugia, Terni, Roma, punte non escluse di 40° su aree interne di Toscana, Umbria e in Sardegna.

Al Sud previste massime tra 29 e 38°C; tra le città più calde Foggia, Cosenza, Catania e Lecce, molto afose Napoli, Caserta e Messina. Gran caldo anche in montagna, con valori vicini ai 28-30°C sulle Alpi, 24-25°C a 1500m, anche superiori sull'Appennino.

La situazione nel Weekend

Sabato ancora gran caldo soprattutto su adriatiche e Sud, mentre inizierà a perdersi qualche grado al Nord e centrali tirreniche.

Domenica ancora caldo piuttosto intenso un po' ovunque sebbene con picchi inferiori rispetto a venerdì-sabato; ad ogni modo si supereranno diffusamente e abbondantemente i 30°C sulle aree interne da Nord a Sud.

Dalla prossima settimana l’anticiclone verrà sostituito da quello delle Azzorre, il tempo quindi sarà prevalentemente soleggiato su coste e pianure, ma su Alpi, Prealpi e Appennino centro-meridionale si svilupperanno temporali localmente forti. Caldo meno intenso, le temperature continueranno a rimanere sempre sopra la media del periodo di circa 5-6 gradi.

Meteo ballerino minaccia il turismo

E il meteo ballerino crea incertezza e problemi anche al settore turistico che, per la prima volta da 5 anni a questa parte, rallenta. Le previsioni per la stagione estiva hanno infatti un segno negativo: tra giugno e agosto sono attese 205 milioni di presenze, quasi 2 milioni in meno rispetto all’estate 2018, con una flessione dello 0,9 per cento. Il calo coinvolge turisti italiani (-1,1 per cento) e internazionali (-0,8 per cento), ed è dovuto alle condizioni meteo ancora incerte e alla ripartenza delle destinazioni alternative del mediterraneo meridionale e orientali (frenate in passato dalle tensioni internazionali), e ai prezzi più convenienti di Spagna, Grecia e Croazia.