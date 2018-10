Weekend di piogge

Roma, 5 ott. - (AdnKronos) - Mentre piogge torrenziali si stanno abbattendo sulla Calabria, il centro di bassa pressione ora comincia a risalire verso Nord, raggiungendo anche il Centro e poi le regioni settentrionali. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che piogge abbondanti nella giornata di oggi interesseranno ancora la Calabria, la Sardegna orientale e si porteranno sul resto del Sud per raggiungere infine il Lazio fino a Roma. Domani il vortice si troverà sull’alto mar Tirreno, venti di Libeccio innescheranno forti temporali su Toscana, Lazio e poi Campania. Attenzione a Roma dove pioverà tutto il giorno con quantitativi di pioggia fino a 60 litri per metro quadro. Maltempo che interesserà anche le Marche e il Nordest. Non andrà meglio domenica con maltempo diffuso su tutte le regioni centrali e in Campania, mentre migliorerà al Nordest ma peggiorerà sul Piemonte con altre piogge. "Anche la prossima settimana il maltempo non concederà particolari tregue, i temporali e le piogge saranno sempre presenti sull’Italia, anche se localizzati su alcune zone", comunica Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo, che annuncia una nuova e intensa fase di maltempo da giovedì 11 quando piogge abbondanti e nubifragi interesseranno tutto il Centro-Nord.