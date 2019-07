I sapori più autentici del weekend si gustano a Paganico Sabino e a Campello sul Clitunno

Il fungo porcino e il tartufo scorzone. I profumi e i sapori del bosco animano il fine settimana delle sagre in due graziosi borghi del Lazio e dell’Umbria, pronti a deliziare i visitatori con ricette antiche e genuine.

Le sagne strasciate

E’ il caso delle sagne strasciate, un particolare primo piatto legato a doppio filo al borgo di Paganico Sabino, che sorge sulle rive del Lago del Turano in provincia di Rieti. La sagra dedicata a questa specialità è in programma domenica 28 luglio, quando le cuoche del posto torneranno a proporre una ricetta tramandata oralmente per secoli: si realizza a mano una sfoglia con farina, acqua e uova che viene strappata in piccoli lembi, cotti e conditi con i prelibati funghi porcini raccolti nei boschi della zona. Il risultato è una vera e propria prelibatezza da gustare a partire dalle 12.30, insieme a un secondo a sorpresa con contorno e al vino rosso locale, presso il Centro Diurno con posti coperti da capienti tensostrutture.

Nel paese di 200 abitanti dove il tempo sembra essersi fermato, è in programma un’intera giornata di festa che partirà alle 11 con le esposizioni all’insegna della storia, della cultura e delle tradizioni del posto. Stand con i prodotti tipici del territorio e curiosità di vario genere saranno allestiti nelle vie del borgo e, dopo il pranzo a base di sagne strasciate, si andrà avanti fino a tarda sera con arrosticini, birra e musica dal vivo; il tutto nel rispetto della natura, perché gli organizzatori daranno vita a un evento totalmente plastic free. A disposizione dei visitatori ci sarà anche un servizio gratuito di bus navetta per raggiungere il paese che si affaccia sul Lago del Turano - creato artificialmente nel 1939 con una diga sull’omonimo fiume e collegato al Lago del Salto da una galleria – e che è immerso in uno dei territori più genuini e incontaminati del Lazio.

Sagra del Tartufo e dei Prodotti Tipici

Sapori e profumi inconfondibili saranno protagonisti anche in Umbria, dove Spina di Campello sul Clitunno aprirà le porte dal 27 luglio al 3 agosto per la Sagra del Tartufo e dei Prodotti Tipici. Il tartufo scorzone raccolto nei boschi del piccolo borgo in provincia di Perugia sarà servito sulle bruschette, sulle frittate, sugli gnocchi, sugli strangozzi (un particolare formato di pasta), sulla polenta e sulle carni. Oltre al tartufo, si potranno scegliere tanti primi piatti conditi con il tradizionale sugo d’oca; ci sarà poi spazio per il pecorino e per tanti prelibati secondi piatti a base di carne come l’agnello, lo scottadito, le salsicce e la coratella; il tutto accompagnato da dolci della tradizione come la rocciata, i tozzetti e la crescionda e dai migliori vini umbri, a partire dal rosso di Montefalco.

E si potrà optare anche per pizze e piadine, preparate ogni sera dalle 21.30 in poi da esperti pizzaioli. Un vero e proprio trionfo del gusto e non a caso, nel 2016, la manifestazione è stata riconosciuta dall'Unione Nazionale Proloco Umbria come una delle “Sagre eccellenti dell’Umbria”. E ovviamente non mancherà l’intrattenimento con musica dal vivo, balli, giochi in piazza e spettacoli teatrali, senza dimenticare i convegni a tema, le mostre di pittura e le gare canore.

Sagra delle fettuccine alla trebulana

Poi giusto qualche giorno di attesa, e il 3 e il 4 agosto a Monteleone Sabino tornerà l’appuntamento con la Sagra delle fettuccine alla trebulana, un caratteristico primo piatto tipico dell’antica Trebula Mutuesca in provincia di Rieti.