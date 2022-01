Vortice freddo sull'Italia, nel weekend neve in pianura e burrasche di vento artico

Nel corso dell'imminente weekend una serie di perturbazioni provenienti dal Nord Atlantico transiterà sull'Italia, pilotata da un vortice di bassa pressione che si collocherà proprio sullo Stivale, alimentato da una discesa di aria fredda di estrazione artica. Seguiranno una perturbazione ancora in azione sulle regioni meridionali in avvio di weekend, giunta venerdì. Una nuova giungerà sabato sui confini alpini centro-occidentali e in Sardegna e si porterà rapidamente verso il Meridione, tralasciando le regioni centro-settentrionali. L'altra giungerà sabato sera sui confini alpini occidentali e si porterà domenica sulle regioni centrali e meridionali con maltempo in intensificazione e neve anche a quote basse, saltando però quasi tutta la Val Padana che rimarrà sottovento all'arco alpino. Ecco in dettaglio le previsioni degli esperti di 3BMeteo:

Meteo di Sabato

Foto 3BMeteo

Un nuovo fronte raggiungerà le Alpi confinali occidentali ma il suo passaggio sarà molto rapido e la traiettoria nordovest-sudest farà si che le regioni centro-settentrionali non verranno coinvolte, se non dal passaggio di velature e maggiori addensamenti sui confini alpini svizzeri ed austriaci, dove nella prima parte della giornata cadrà qualche fiocco di neve fino a quote di fondovalle. Pilotato da un vortice sullo Ionio interesserà più direttamente la Sardegna e le regioni meridionali, con piogge e rovesci soprattutto in Puglia, Calabria, Basilicata e nord Sicilia. L'aria fredda in circolazione favorirà nevicate sull'Appennino a quote prossime ai 1000m, anche se entro sera i fenomeni tenderanno ad attenuarsi da nord. La ventilazione sarà tesa o forte da nord-nordovest, mentre le temperature caleranno su tutta Italia. Nel frattempo un nuovo fronte in arrivo da nordovest raggiungerà le Alpi, favorendo in serata la ripresa delle nevicate sui settori di confine franco-svizzeri. Ventilazione sostenuta da nordovest con raffiche fino a 100km/h sul Mar di Sardegna.

Meteo di Domenica

Foto 3BMeteo

La vecchia perturbazione abbandonerà rapidamente le regioni meridionali, dove il tempo tornerà a migliorare. Ma quella nuova, giunta sabato sera sulle Alpi confinali, darà luogo ad un aumento della nuvolosità al Centro-Nord con nevicate sulle Alpi a quote basse, specie su quelle confinali, e a qualche pioggia isolata nella prima parte della giornata sulla Val Padana centro-orientale, seguita da schiarite in avanzamento da ovest. Non escluso nella prima parte della giornata qualche fiocco di neve misto a pioggia fin sulla Romagna. La perturbazione sarà più incisiva sul resto d'Italia con piogge e rovesci in estensione dalle regioni centrali a quelle meridionali, anche intensi prima sul versante tirrenico centro-meridionale, poi anche su quello adriatico, fino a coinvolgere la Puglia entro sera. Neve in collina o a tratti in pianura su Marche, Umbria e Toscana orientale, quota neve sui 600/800m sull'Appennino Meridionale. Ventilazione ancora molto sostenuta da ovest-nordovest e temperature stabili o in lieve aumento.