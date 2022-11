Vento, calo delle temperature e nubifragi: ci attende un weekend di maltempo autunnale

Sarà il maltempo a caratterizzare con piogge localmente intense, nubifragi e vento forte questo primo weekend di novembre. Le temperature, in linea con quelle autunnali, portano anche la neve sulle Alpi fin sotto i 1500 metri. Tuttavia la perturbazione atlantica che venerdì attraverserà l'Italia, sospinta da aria fredda groenlandese, già da domenica abbandonerà i nostri confini puntando l'Egeo.

Le previsioni per venerdi

Venerdì maltempo su Alpi, Lombardia, Triveneto, neve a 1400-1500 metri. Centro: veloce maltempo su Toscana, Umbria, Lazio, a tratti anche in Sardegna. Nel corso del mattino è sul Friuli VG che registrano i rovesci più consistenti, anche a carattere temporalesco, con accumuli pluviometrici che sfiorano i 100mm sull'alto Pordenonese. A Venezia il fenomeno dell'acqua alta è stato arginato dal Mose le cui paratie sono entrate in azione scongiurando l'allagamento della Laguna. Al Sud entro sera peggiora fortemente ovunque.

Meteo sabato

In prevalenza soleggiato al Nord, salvo residua instabilità fino al mattino su Emilia orientale e Romagna con ultime piogge in esaurimento seguite da schiarite in giornata. Sulle regioni centrali schiarite su Toscana e alto Lazio, inizialmente instabile altrove con piogge e temporali anche intensi sul versante adriatico, specie in Abruzzo dove potranno localmente essere accompagnati da grandine, in graduale attenuazione in serata. Nevicate sull'Appennino dai 1900m circa. Migliora anche su resto del Lazio e Umbria nel corso del pomeriggio, con schiarite. Sulle regioni meridionali tempo diffusamente instabile o perturbato con piogge e temporali anche forti, soprattutto sui settori peninsulari e in particolare in Puglia, localmente grandinigeni, in intensificazione in giornata anche sul nord della Sicilia. Fenomeni che tenderanno ad attenuarsi invece sul versante ionico tra il pomeriggio e la sera. Sulla Sardegna inizialmente instabile con piogge e rovesci, in attenuazione con schiarite in serata. Venti forti a rotazione ciclonica e temperature in brusco calo al Sud.

Domenica, vento forte

In prevalenza soleggiato al Nord, in Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche. Nuvoloso sul medio Adriatico con graduali schiarite in giornata. Al Sud schiarite già al mattino sulla costa campana, instabile altrove con piogge e temporali più frequenti in Puglia, ma in attenuazione ed esaurimento dal pomeriggio e con parziali schiarite in arrivo da nord. Ventilazione tesa o forte settentrionale, in attenuazione al Nord. Temperature in ulteriore lieve calo.