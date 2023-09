Weekend dai due volti, da un quasi autunno alla piena estate

(ANSA) - ROMA, 15 SET - E' un weekend dai due volti quello che ci aspetta, con un sabato da un quasi autunno dalle temperature più fresche e forti temporali e una domenica da piena estate. E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Il maltempo, dal sapore quasi autunnale, investirà dalla tarda serata di oggi e fino a domani il Nord e parte del Centro, con piogge attese anche su Toscana, Umbria e localmente su Alto Lazio e Marche. Sabato 16, il termometro scenderà localmente al Centro-Nord sotto l'impulso violento di frequenti temporali: si toccheranno massime di 20-22 gradi in Pianura Padana, come a Torino e Milano, ma anche in riviera con Genova ferma a 23°C.

"L'ultima domenica dell'estate astronomica - afferma Sanò - vedrà, invece, un vero e proprio ribaltone meteo. Le temperature saliranno in modo vertiginoso ed improvviso anche di 6-8 gradi fino a sfiorare i 40°C in Sardegna e i 36 in Puglia e Sicilia. Ma il termometro salirà anche al Nord fino a quasi 30 gradi in alcune zone della Pianura Padana". Tra lunedì e martedì, una perturbazione atlantica, in scorrimento sul Nord Europa, provocherà qualche veloce scroscio tra nord ed alta Toscana con un po' di vento e temperature nuovamente in leggera flessione su queste zone, ma il resto del centro e al sud sarà caratterizzato da un caldo fuori stagione. Nel dettaglio: - Venerdì 15. Al nord: rovesci sparsi. Al centro: nuvolosità irregolare, qualche rovescio non escluso, specie sulle Adriatiche. Al sud: temporali in Campania e poi Puglia. - Sabato 16. Al nord: temporali e piogge specie al nord-ovest. Al centro: piogge in Toscana, Umbria, alte Marche e Sardegna settentrionale. Al sud: bel tempo e caldo. - Domenica 17. Al nord: bel tempo salvo locali addensamenti; più caldo. Al centro: sole e più caldo. Al sud: sole e più caldo. Tendenza: possibile ondata di caldo africano nella nuova settimana, specie al centro-sud. Qualche scroscio tra lunedì e martedì sul Nord e parte del Centro. (ANSA). .