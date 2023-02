Wartsila presenta piano, per sindacato punti da chiarire

(ANSA) - TRIESTE, 01 FEB - Per il triennio 2023-2025, Wärtsilä Italia investirà 50 milioni in ricerca e sviluppo, con oltre 50 nuove posizioni in R&S, vendita, project management, sourcing, assistenza e formazione. Ulteriori investimenti e posizioni sono allo studio dell'azienda. E' una parte del piano industriale triennale presentato dal Gruppo tecnologico Wärtsilä oggi a sindacati e istituzioni, come previsto dall'accordo dello scorso 30 novembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Invece, la decarbonizzazione nei settori globali Marine e Energy sta accelerando, un cambiamento definito "senza precedenti" con emergenti opportunità di mercato. Parte "rilevante del piano riguarda il progetto di sviluppo del retrofit al metanolo dei motori W46F e i test per la conversione dei motori a due tempi, di cui Trieste diventerà l'unico hub centrale. Il motore W46F da laboratorio arriverà a Trieste in febbraio e le attività impiegheranno mesi di lavoro". Per l'assessore Fvg al Lavoro Alessia Rosolen, "il prosieguo della discussione dovrà portare a un orizzonte temporale che superi il triennio coperto dal piano aziendale. Più in generale sarà necessario chiarire se e in che termini Wärtsilä vorrà continuare a essere un player strategico del sistema Italia". Per Guglielmo Gambardella, Segr. nazionale Uilm, e Antonio Rodà, Segr.Uilm Trieste-Gorizia, "ci sono ancora molti punti da chiarire, tuttavia quanto ci è stato rappresentato costituisce un primo passo di discussione. Ora ci aspettiamo il piano di reindustrializzazione per la parte delle attività dismesse per garantire l'occupazione e la salvaguardia del tessuto industriale". La senatrice Tatjana Rojc (Pd) chiede "al Governo di esprimere una volontà più determinata a trovare le soluzioni che sono state chieste e prospettate ancora mesi fa". Critico Sasha Colautti, resp.naz. industria USB: "Nei fatti a Trieste rimarrà di Wartsila solo un azienda di servizi e fornitura di progetti", un fatto "grave". (ANSA).