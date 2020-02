La generosità di Walter: “Rinuncio al trapianto a favore di chi ha famiglia”. E’ morto qualche giorno fa

Ci vuole un animo davvero altruista per fare quello che ha fatto lui, Walter Bevilacqua, 68 anni, pastore-agricoltore delle montagne dell'Ossola, in Piemonte. “Sono solo, non ho famiglia. Lascio il mio posto a chi ha più bisogno di me. A chi ha figli e ha più diritto di vivere”, ha detto rinunciando a un trapianto a favore di chi – a suo avviso – ne aveva più necessità.

"Giusto così"

L’uomo lo aveva spiegato al prete che era andato a trovarlo: “Sono in molti che aspettano quest’occasione. Persone che hanno famiglia e più diritto a vivere di me. È giusto così”. Una scelta logica e naturale per lui.

Bevilacqua, gran lavoratore, innamorato della natura e degli animali, è morto qualche giorno fa probabilmente in pace con se stesso. Se n'è andato durante la dialisi che doveva affrontare settimanalmente a Domodossola. Il suo cuore generoso non ha retto.

Walter e la Val d'Ossola

“Sapeva che un trapianto lo avrebbe aiutato a tirare avanti, ma si sentiva in un’età nella quale poteva farne a meno. E pensava che quel rene frutto di una donazione servisse di più ad altri”, afferma la sorella Iside.

Il racconto del parroco

La sua storia bella e commovente è venuta a galla quando il parroco del Paese, Don Fausto Frigerio, l’ha raccontata ai parrocchiani nel corso della messa, citando Walter come un esempio da non dimenticare.

“Me lo aveva detto durante una chiacchierata, ma so che l’aveva confidato anche a un conoscente con cui aveva parlato durante la terapia”, racconta il religioso.

Resta il suo ricordo

Adesso in quella bella valle, a poca distanza dalla Svizzera, Walter è un personaggio che tutti ricorderanno, non senza un velo di commozione. Per tanto tempo racconteranno della scelta altruista di un uomo che tanto amava quelle montagne e che è stato capace di così grandi sentimenti.