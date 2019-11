Il volo mortale dalla cima della torre di Siena e il video in chat: le indagini in corso

Un volo da 88 metri verso il suolo. Tale è la distanza fra la sommità della Torre del Mangia e la pavimentazione di Piazza del Campo a Siena. Inizialmente, anche per via della veloce diffusione sui social, si era sparsa la voce che qualcuno avesse spinto giù dalla torre la 35enne padovana, madre di due bambine, poi filmata venerdì scorso dopo l'impatto al suolo da uno dei tanti presenti al momento del tragico volo. Ma poi si è capito, anche per via di un biglietto lasciato dalla donna sulla torre, che l'ipotesi più probabile è quella del suicidio. La Procura di Siena indaga per omissione di soccorso.

Il sindaco sul video diffuso in chat

"Non facciamo riferimento ad altri comportamenti che hanno offeso tutta la città per non unire in questo comunicato persone che non meritano di essere poste sullo stesso piano della famiglia colpita dal grave lutto". Le dure parole dei sindaco di Siena, Luigi De Mossi, contengono il riferimento proprio a chi si è messo a filmare la donna dopo il volo mortale, e a chi ha diffuso quei 30 secondi di immagini in chat, invece di provare a prestarle soccorso.

Il tragico precedente

Stando ai primi elementi emersi, la decisione di buttarsi dalla Torre del Mangia di Siena sarebbe stata presa dalla 35enne di Padova dopo essere stata lasciata dal compagno. Replicando un modo di agire che era stato già della sua sorella gemella 15 anni prima, ma quella volta nella località di Lignano Pineta. Tutte circostanze che sono oggetto di verifica attraverso le indagini in corso.