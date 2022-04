Vivicitta', la staffetta della pace arriva in Campidoglio con i colori arcobaleno

Dopo due anni di stop torna a svolgersi Vivicitta', "la corsa piu' grande del mondo" organizzata dall'Unione italiana sport per tutti, giunta alla 37esima edizione. La Uisp Roma ha organizzato una staffetta della pace in 7 tappe con partenza alle 9:30 dall'impianto sportivo Fulvio Bernardini e arrivo in Campidoglio alle 10.30. "Il tema dell'evento e' la pace e la solidarieta' e quando i corridori arriveranno in Campidoglio formeranno una bandiera della pace con i colori arcobaleno delle loro magliette" ha spiegato Simone Menichetti, presidente della Uisp Roma "In questi giorni una delegazione della Uisp Roma si e' recata a Suceava, sul confine tra Romania e Ucraina, per portare un segnale concreto di solidarieta' attraverso materiale sportivo e medicine e per organizzare una corsa podistica anche in quell'area".