Eseguita l'autopsia sul corpo di Viviana: diverse fratture. L'amaro presentimento del suocero

Proseguono senza sosta, per il nono giorno consecutivo, le ricerche del piccolo Gioele, il bimbo di quattro anni scomparso lo scorso 3 agosto con la madre Viviana Parisi, di 43 anni, poi trovata morta nelle campagne di Caronia (Me). Anche oggi circa 70 persone tra uomini dei vigili del fuoco, della protezione civile, della finanza, della polizia e dei carabinieri stano perlustrando l'area circostante l'autostrada Messina-Palermo, nei pressi di Caronia, dove è stato ritrovato il corpo della donna, ed alcune zone a Sant'Agata di Militello, nei pressi dello svincolo dove si sarebbe fermata una ventina di minuti per poi rientrare in autostrada. Le ricerche proseguono anche con i cani molecolari e con i droni, ma fino ad ora non hanno dato esito positivo. Si cerca anche nei pozzi, nei casolari e sono stati decespugliati tratti del fitto bosco a sud-ovest della A20. La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio volontario e sequestro di persona, ma senza indagati. Per il procuratore Angelo Cavallo tutte le piste sono aperte e non ci sono al momento ipotesi privilegiate.

L'autopsia

L'esame non chiarisce il mistero che avvolge la scomparsa e il decesso della donna. "Adesso c'è tutto il lavoro di laboratorio, l'identificazione della specie, confronto con i dati termici e quindi si arriverà a una stima dei tempi del decesso", ha spiegato poi l'entomologo forense Stefano Vanin aggiungendo: "C'è una fauna notevole che ora bisogna analizzare, non si può dire se il corpo è stato spostato. Gli insetti presenti sono tipici di questo ambiente. E' una specie che si trova un po' dappertutto, Non farei alcun tipo di ipotesi a questo riguardo". "Sono emerse delle fratture su più parti del corpo", fa sapere dal canto suo l'avvocato Pietro Venuti, legale del marito della donna."Non si può escludere niente ma le ferite e le ecchimosi riscontrate sulla pelle di Viviana Parisi potrebbero essere compatibili con una caduta dall'alto, anche se è tutto da verificare con ulteriore analisi", ha aggiunto.

Il padre: "Mai detto 'l'hanno uccisa'"

"Non so niente su questa vicenda ciò che ho letto non corrisponde a verità non ho mai detto che per me l'hanno uccisa, spero che trovino presto mio nipote Gioele". A dirlo Luigino Parisi, padre della dj Viviana, all'ospedale Papardo di Messina dove si è svolta l'autopsia sul corpo della figlia. "Lei era una ragazza d'oro - aggiunge - e avevamo un rapporto bellissimo, come con gli altri figli. Il coronavirus l'ha turbata ci sentivamo tutti i giorni con la videochiamata voleva venire a Torino, ma le ho detto vengo a settembre io in Sicilia, prima no perché soffro il caldo". "Lei l'ho sentita il giorno prima che scomparisse - ricorda il padre della donna - aveva acquistato un materassino per il bambino ed era andata al distributore per farlo gonfiare. Non so cosa possa essere successo, ognuno di noi reagisce diversamente". Sull'attività degli investigatori dice: "Non giudico il lavoro dei altri sono loro stessi che devono giudicarsi". "Ormai - sottolinea - purtroppo Viviana è lì morta spero che Gioele venga ritrovato".

Il suocero: turbata dal virus

Il suocero della dj, Letterio Mondello, ha confermato che "da quando c'è stato questo maledetto virus, Viviana era molto turbata", tanto che "è stata anche ricoverata", ma "era dolcissima, brava e non lasciava mai il bambino". "Non ho paura che mio figlio Daniele venga coinvolto nelle indagini - ha detto - perché non ha fatto niente. È una bravissima persona, e ora sta malissimo. Io ho un'idea di questa vicenda, ma non dico niente". Ma ha un amaro presentimento sul nipote: "se spero di rivederlo vivo? No, io penso di no dopo tanti giorni...". "La signora aveva dei problemi", ha sottolineato l'avvocato Venuti, senza però entrare nello specifico. "Anche il marito - ha aggiunto il penalista - vuole sapere la verità come tutti. Lui è distrutto dalla vicenda: ha perso la moglie e suo figlio non è stato ancora trovato. Gli interrogativi sono tanti, ma noi abbiamo fiducia nella magistratura".

L'appello del pm

Un giallo dalle mille ipotesi, reso complicato da numerose domande senza risposte. E' una storia da 'Sliding doors', porte che si aprono e chiudono di un percorso investigativo al momento senza apparente approdo finale. Nel mentre il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, titolare dell'inchiesta per omicidio e sequestro di persona, lancia un appello: "Chiunque abbia visto qualcosa utile alle indagini parli". L’invito ha in particolare due destinatari, ossia le due persone che hanno riferito a gente sul posto di avere visto una donna con un bambino scavalcare il guard rail. "Hanno fatto un'opera meritoria a fermarsi, per vedere se qualcuno avesse bisogno di essere soccorso - ha sottolineato Cavallo - adesso parlino con noi perché non sappiamo chi sono. E' strano che nonostante il clamore mediatico non si siano ancora presentati o non ci abbiano contattati. Questa testimonianza è importante - ha spiegato il procuratore - per chiarire una volta per tutte se Gioele era con la madre o no".

Il padre di Viviana Parisi, Luigino, e il suocero Letterio Mondello attendo gli esiti dell'autopsia all'Ospedale Papardo di Messina (Ansa)

I testimoni non ricordano il bambino

Erano scomparsi sette giorni fa sull'autostrada Palermo-Messina: lei è stata trovata due giorni fa morta a un chilometro e mezzo da dove aveva abbandonato la sua auto dopo avere lievemente tamponato un autocarro, fermandosi sulla corsia di emergenza. Gli autotrasportatori, gente esperta del settore, hanno prima provveduto a fermare il traffico per evitare che altri automezzi fossero coinvolti nell'incidente e poi si sono voltati verso la vettura: ed è in quel momento che hanno visto una donna andare via di spalle dopo avere scavalcato il guard rail. Nessuno di loro, dopo essere stato sentito, ha potuto confermare la presenza del bambino: "non ci abbiamo fatto caso, non lo ricordiamo....", avrebbero ribadito.

Troppe domende senza risposta

E' la prima porta che si apre su diversi scenari: Gioele era con la mamma o no? Se non c'era dove era? Altra porta: affidato a qualcuno o che altro? Ma perché e a chi avrebbe consegnato il piccolo e perché questa persona non si sarebbe presentata alle forze dell'ordine per evitare anche una denuncia per sottrazione o sequestro di minorenne? E se non era con la madre dove è stato lasciato? Forse a Sant'Agata di Militello dove Viviana è uscita dall'autostrada per una ventina di minuti per farvi dopo rientro? All'ipotesi del suicidio della donna non credono i suoi familiari. Meno che mai il marito e la cognata. Neppure che possa, anche involontariamente, fatto del male al piccolo: "lo amava, era la sua vita", ripetono i vicini di casa e i conoscenti.

Ipotesi e nessuna certezza

Ma allora cosa è successo sull'autostrada Palermo-Messina sette giorni fa? Si aprono altre porte: Viviana, scossa per motivi personali o per uno choc momentaneo, ha avuto l'incidente vicino Caronia ed è scesa in fretta dall'auto. Ha imboccato un sentiero scosceso e pericoloso. Aveva con sé il figlio, come avrebbero raccontato a persone del posto dei testi rimasti però senza volto, ma nel correre è caduta e ha sbattuto violentemente la testa per terra, perdendo i sensi in una zona che è frequentata da maiali selvatici e cinghiali.