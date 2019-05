[La storia] Il clima fa paura e noi adoriamo Greta ma abbiamo lasciato morire Gianluca, eroe di casa nostra

Cosa rispondere a chi sul proprio giornale titola Vieni avanti Gretina alla vigilia dell'arrivo in Italia della ragazzina autistica Greta Thunberg, diventata testimonial mondiale della lotta contro lo sconvolgimento climatico? Proviamo con un Torna indietro, gretto. Perché di grettezza si parla, di colpevole disprezzo e chiusura mentale: quella di adulti, spesso abbienti e con posizioni di potere, che se ne fregano dell'allarme sul punto di non ritorno raggiunto dall'inquinamento e dal surriscaldamento del pianeta su cui viviamo. Allarme confermato degli scienziati: abbiamo dodici anni per invertire la rotta, poi questa Casa diventerà vendicativa e inospitale con chi l'ha maltrattata. Noi. Greta, la piccola svedese, è diventata oggetto di ammirazione e imitazione globale. Un'eroina dei nostri tempi. Ma che succede quando l'eroe ce l'avevi in casa e hai ignorato la situazione di gravissimo inquinamento di una parte d'Italia che documentava con puntiglio? Quell'eroe si chiamava Gianluca Griffa, preoccupato fino a cadere in depressione di quello che vedeva ogni giorno dalla sua posizione, che denunciava. E per cui è stato isolato fino a togliersi la vita.

Viggiano, avamposto dell'inferno

Li aveva scritti nel caso "in cui mi capiti qualcosa" i suoi memoriali su quanto stava accadendo attorno al Centro Oli dell'Eni, in Val d'Agri. Gianluca Griffa era responsabile della produzione nell'impianto di Viggiano in Basilicata. Il suo dossier era datato 7 luglio 2013, un mese dopo fu trovato senza vita in un bosco fra Cuneo e Torino. Era scomparso inspiegabilmente da un mese. Era depresso, si disse. Una persona fragile. Quattro anni dopo la morte di Griffa, la Procura di Potenza arrestava il manager Eni Enrico Trovato e iscriveva nel registro degli indagati altre 13 persone. L'accusa è disastro ambientale, abuso d'ufficio, falso ideologico. Si sarebbe potuto evitare se qualcuno avesse ascoltato Griffa, invece di trattarlo da paranoico in preda alla depressione, fino a trovarlo impiccato ad un albero.

"Dobbiamo ringraziare una persona che non c'è più"

Con quelle parole il procuratore capo di Potenza, Francesco Curcio, nello spiegare alla stampa i progressi dell'inchiesta da lui coordinata, omaggiò il coraggio di Griffa, messo in isolamento dai vertici Eni. Perché sapeva troppo e tropo aveva documentato con precisione che gli veniva dal suo ruolo e dalle sue competenze. Scriveva Griffa: "Eni sapeva degli sversamenti fin dal 2012". Di cosa parlava? Delle perdite dal Cova della compagnia petrolifera che avrebbero poi inquinato acque e suolo su circa 26 mila metri quadri di territorio lucano. Non un incidente ma, come specificato dalle pm di Potenza, Laura Triassi e Veronica Calcagno, una condotta di "sconcertante malafede e spregiudicatezza" da parte dell'Eni che sapeva delle perdite e mantenne a lungo un atteggiamento di irresponsabile inerzia nonostante i ripetuti allarmi lanciati da Griffa. Nelle carte dell'inchiesta si legge di come l'ingegnere 38enne fosse stato "volutamente emarginato" e "allontanato dal Centro Oli per essere destinato ad altro incarico".

Senza di lui il disastro sarebbe stato ancora peggiore

Lo stesso Gianluca Griffa aveva denunciato che il suo trasferimento, a beneficio di personale più giovane, era ben meditato perché in quel modo l'Eni avrebbe avuto personale molto più facile da controllare rispetto a lui. Come messo in evidenza dalla Procura, senza l'insistenza di Griffa perché si fermasse lo scempio ambientale, il petrolio e i suoi derivati finiti nei terreni agricoli e nell'acqua da bere, il danno già gravissimo sarebbe stato ben peggiore. Sulla stampa italiana quasi nessuno ha dato a Gianluca Griffa la visibilità e il peso di Greta Thunberg. Un'altra colpa conservata fra i fluidi inquinanti che avvelenano la terra su cui camminiamo. Il pianeta non dimentica. Ci restano dodici anni di tempo.