Vittoria, Salvini: galera senza sconti a chi ha ucciso due angeli

Roma, 14 lug. (askanews) - "Galera, per anni e senza sconti, per chi ha ucciso questi due piccoli angeli. Speriamo...": così il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook dopo la notizia della morte anche del secondo bambino travolto da un Suv, a Vittoria.Poco dopo, sempre su Facebook commenta un altro fatto di cronaca: "Picchia un benzinaio, che adesso rischia la vita, ma il giudice lo rilascia... Cosa bisogna fare in Italia per finire in galera? La riforma della Giustizia è sempre più urgente".Una riforma che poi rilancia con una dichiarazione dove chiede aiuto anche agli alleati di governo: "Gli ultimi drammatici casi di cronaca nera rendono sempre più urgente una profonda riforma della giustizia: troppe le scelte discutibili da parte di alcuni giudici, speriamo che gli amici dei 5Stelle ci aiutino a dare all'Italia una giustizia più veloce, più imparziale e più efficiente".