Chiede una ecografia a 102 anni: "Torni lʼanno prossimo". La Regione: "Sarà visitata a settembre"

"Per lʼintero 2019 non ci sono posti liberi non solo allʼospedale di Fabriano, ma in tutte le Marche", denuncia la figlia dellʼultracentenaria. Per i funzionari, invece, lʼesame risulta possibile entro lʼanno