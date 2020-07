Virologa Capua: non preoccupino contagi. Monitoriamo terapie intensive

Roma, 11 lug. (askanews) - "Credo che sia chiaro a tutti che questa infezione non andrà via e rimarrà per noi con un po' di tempo. Abbiamo imparato a gestirla, a riconoscerla e a curarla e conosciamo questo nemico che era un nemico sconosciuto fino a sei mesi fa. Adesso lo conosciamo ancora meglio e quindi siamo pronti per tirare fuori il nostro armamentario di conoscenza e di buon senso. Dobbiamo evitare di cadere negli stessi errori, io sono ottimista perché in Italia ho visto che vi è un sensibilità importante delle persone a contribuire a risolvere il problema. La grande sfida è trovare un modo di essere parte della soluzione e non parte del problema, questo può avvenire solo se lavoriamo tutti insieme applicando le misure essenziali per rallentare il contagio, perché non ci dimentichiamo che non abbiamo azzerato la curva ma la abbia appiattita e questo significa che il virus circola molto meno ma continua a circolare". Lo ha detto a Sky TG24 la virologa Ilaria Capua."I focolai se sono focolai asintomatici e soltanto di infezione sono indicazione di quello che sta accadendo - ha chiarito -. Il dato da tenere sotto occhio è il numero di ricoveri in terapia intensiva che è calato perché abbiamo capito come si può combattere questo virus e come si può rallentare la sua circolazione. Il numero delle infezioni è un numero che molto probabilmente è una sottostima, perché non tutti gli infetti vengono tamponati, ma è un numero che non ci deve preoccupare. Credo che gli italiani abbiano imparato che certe categorie siano più a rischio di altre e queste dobbiamo proteggerle". "Mi piacerebbe - ha continuato Capua - vedere meno attenzione a questi numeri che sono delle piccole granularità rispetto a quello che succede nel resto del mondo. Guardiamo il fenomeno nella sua interezza".La scienziata ribadisce che "il virus non ha le ali e la pandemia la facciamo noi. Il virus si diffonde attraverso le persone che lo trasportano. La seconda ondata la facciamo noi e non la fa il virus da solo, quindi dobbiamo essere assolutamente consapevoli che è soltanto attraverso le nostre azioni che possiamo lasciare una spazio minimo al virus, perché non potrà essere eradicato, ma uno spazio nel quale non fa danni. Lo abbiamo già visto perché questo virus circola in Italia da metà dicembre quindi da metà dicembre a metà febbraio è circolato sotto traccia senza dare troppi fastidi, questo è possibile".In ogni caso la nostra forza è il nostro sistema sanitario: "Le cose che vedo negli Stati Uniti o in altri Paesi non sono assolutamente paragonabili con i livelli di reattività e di intervento che ci sono stati in Italia. Nessun Paese era preparato a questa pandemia e si è visto. L'Italia, che è stata uno dei primi Paesi colpiti dalla pandemia, con la Lombardia, che è stata colpita in maniera così drammatica, è riuscita a gestire una situazione complicatissima con un'efficienza degna di un Paese come il nostro", ha sottolineato Capua.