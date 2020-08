Virginia Raggi ribadisce: Roma non avrà mai un museo del fascismo

Roma, 4 ago. (askanews) - Roma non avrà mai un museo del fascismo. Lo ribadisce la sindaca della capitale Virginia Raggi, in una intervista a Stefano Costantini su Repubblica. Ieri la sindaca ha bloccato e bocciato una mozione presentata da tre esponenti del M5S (la sua stessa formazione), dopo che già era insorto in città il fronte antifascista e la comunità ebraica in particolare, pronti a fiutare il pericolo di un'operazione che avrebbe potuto innescare una reazione contraria alle intenzioni: non sfatare falsi miti, come dicono i proponenti, "ma favorire revisionisti e negazionisti", come afferma invece Raggi.Per questo dopo l'appello-protesta di un gruppo di intellettuali animati da Luigi Manconi, capito il rischio, la sindaca ha sconfessato l'operazione. È l'iniziativa un po' ingenua di tre consiglieri o fuoco amico sulla sindaca? Un attacco sulla strada della sua ricandidatura al Campidoglio nel 2021? "Ma no, io vedo solo il tentativo di provare a ragionare su questo drammatico periodo storico".Il risultato però è stato un disastro. "Infatti, diciamo che l'esito non è stato coerente con le premesse. Si rischiava l'effetto contrario: celebrare le pagine più tristi della storia italiana". Sapeva dell'iniziativa o i tre consiglieri 5 Stelle si sono mossi autonomamente? "Appena ho letto la mozione sono intervenuta e ho parlato con Gemma Guerrini: lei è stata subito d'accordo a ritirare la mozione". Roma non ha bisogno di un museo del fascismo, questo le ha spiegato? "Roma è orgogliosamente antifascista e con i fatti l'ho dimostrato in questi anni".Perché ancora oggi ritiene sia importante l'antifascismo? "Vede, in particolare in questo momento storico i valori dell'antifascismo sono fondamentali. Proprio in una situazione come quella creata dagli strascichi del Covid, che hanno creato sacche di povertà, è importante vigilare su chi soffia sul fuoco della disperazione. Dobbiamo fermare i pifferai magici che strumentalizzano le necessità dei più deboli".