Violenza sessuale, turista aggredita a Roma: arrestato 25enne

Roma, 14 mag. (askanews) - Aggredita e gettata sull'asfalto tra due macchine lungo via Marsala, alla stazione Termini di Roma, ha urlato con tutte le sue forze: una pattuglia dei carabinieri che passava ha sentito le urla e l'ha vista a terra, i carabinieri sono scesi di corsa dall'auto e hanno interrotto l'aggressione, bloccando l'uomo che le era sopra, un 25enne di origine senegalese. E' accaduto alle tre della mattina del 13 maggio. La donna, 45enne italiana a Roma per turismo, è stata portata in osservazione all'ospedale Umberto I. L'uomo è stato arrestato dai militari per violenza sessuale.