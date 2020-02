Violenza su donne, Miss Italia dà il via alla campagna 'Guarda bene chi ami'

Roma, 13 feb.(Adnkronos) - Torna anche quest’anno “Guarda bene chi ami”, la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere promossa e ideata dalla patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani (VIDEO). L’iniziativa, che si rivolge in particolare alle giovani generazioni, prenderà il via domani 14 febbraio, giorno di San Valentino, e si concluderà l’8 marzo, in occasione della Festa della donna. Nata con l’obiettivo di prevenire gli abusi, spesso taciuti, e le molestie sulle donne, la maxi staffetta social punta ad abbattere il muro della paura “perché - come spiega Patrizia Mirigliani - nessuna donna che subisce violenza si senta mai più sola”. Parole a cui fanno eco anche quelle di Carolina Stramare, Miss Italia in carica che, nei panni di una Giulietta contemporanea, in un video messaggio sui suoi profili social, realizzato sul balcone scaligero, sottolinea: “L’amore è stato e sarà sempre il motore della nostra vita, ma guarda bene chi ami”, avverte la miss nei panni dell’eroina shakespeariana. Un invito a non sminuire la portata della violenza, i segnali di un maltrattamento che non è solo fisico ma anche psicologico. Tutti sono invitati ad aderire all’iniziativa che lo scorso anno ha registrato un grande successo di partecipazione, coinvolgendo nomi del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della politica, che le hanno dato voce sui social network. A partire dagli uomini, quelli che stanno dalla parte delle donne. Come Francesco Facchinetti, presentatore della Finale del concorso di bellezza per tre anni. Tra gli altri, avevano risposto all'appello la vice presidente della Camera, Mara Carfagna, il vincitore di Sanremo 2019 Mahmood, con Arisa, Red Canzian, Massimo Di Cataldo, Simona Ventura, Filippo Roma, Eleonora Daniele, Tiberio Timperi, Marco Liorni, Caterina Balivo, Rosanna Lambertucci, Piero Chiambretti, Rossella Brescia, Diletta Leotta, Samanta Togni; gli attori Barbara De Rossi, Luca Capuano, Paolo Ruffini, Andrea Montovoli. E naturalmente, al fianco delle miss Italia più recenti anche quelle storiche come Anna Kanakis, Federica Moro, Susanna Huckstep, Arianna David, Denny Mendez, Manila Nazzaro, Eleonora Pedron, Francesca Chillemi, Cristina Chiabotto.