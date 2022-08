Ancora una violenza sessuale in piazza: vittima una finlandese. Arrestato un giovane

Mentre non si fermano le polemiche dopo lo stupro di Piacenza con tanto di video pubblicato da Giorgia Meloni, un altro grave fatto di violenza scuote l’Emilia Romagna.

Un giovane di origine marocchina è stato arrestato a Bologna dalla polizia, con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una turista finlandese di 22 anni. I fatti sono avvenuti sabato notte nella zona universitaria. Secondo gli investigatori della squadra Mobile, che hanno ricostruito l'episodio anche sulla base di alcune testimonianze, la ragazza avrebbe subito 'attenzioni sessuali' mentre era in stato di incoscienza, seduta a terra, all'altezza di Largo Respighi. Un gruppetto di persone si era radunato intorno alla giovane turista e, fra questi, c'era il giovane che avrebbe approfittato della situazione per molestarla.

La chiamata alla polizia

L'intervento dei poliziotti è scaturito da una serie di richieste arrivate al 113 da parte di cittadini che segnalavano una ragazza in difficoltà, con attorno alcuni uomini. Le pattuglie si sono dirette sul posto e hanno trovato la 22enne riversa a terra e priva di sensi, l'hanno soccorsa e avvisato il 118 che l'ha trasportata in ospedale. Il marocchino, che era tra le persone intorno a lei, è stato bloccato dopo un tentativo di fuga. La visione delle telecamere della zona ha poi consentito di raggiungere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del giovane, arrestato per il reato di violenza sessuale e, come disposto dalla Procura di Bologna, portato in carcere.