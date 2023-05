Violento temporale sul Garda, super-grandinata a Torbole

(ANSA) - VERONA, 30 MAG - Un violento temporale accompagnato da una grandinata eccezionale si è abbattuto in serata sulla parte alta del Lago di Garda. Colpita soprattutto la cittadina di Torbole (Trento), nota località turistica alle porte di Riva, sul confine con la provincia veronese.

Il nubifragio, con forte vento, si è presto trasformato in una bufera di grandine proseguita a lungo, che alla fine ha provocato vasti allagamenti, con i chicchi a formare una superifice omogenea di ghiacco, come in una nevicata. Il fenomeno ha reso impossibile anche la circolazione sulla Gardesana; acqua e grandine hanno invaso le strade del centro di Torbole, già frequentato in queste settimane da un buon numero di turisti. Non si registrano danni alle persone, né vi sono notizie di situazioni critiche dal punto di vista della sicurezza. (ANSA). .