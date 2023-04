Vinitaly: Fontana, vino è anche momento sacro nostra cultura

(ANSA) - VERONA, 02 APR - "In questa grandiosa manifestazione che è il Vinitaly riflettevo su quanto sia importante, per noi, il vino anche a livello culturale, di identità e di tradizione. Non sfuggirà a molti che oggi è la domenica delle Palme, la settimana più importante per la cristianità: il vino è anche un elemento sacro nella nostra cultura, di identità, di tradizione e di orgoglio". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo alla inaugurazione della 55/A edizione del Vinitaly a Verona. "Spesso - ha aggiunto - quando parlo con persone che provengono da altre parti del mondo, parlo con orgoglio dei nostri vini. Poi quest'anno qui c'è anche l'arte - la mostra "Bacco Divino" presso il padiglione del Masaf - in questi giorni. L'arte, il vino. Il fatto che questo accada nella mia città, Verona, mi rende particolarmente orgoglioso, una città che proprio nel Vinitaly e nella fiera dimostra le sue infinite potenzialità". (ANSA).