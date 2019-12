Viminale: nel 2019 11.471 migranti sbarcati, la metà del 2018

Roma, 30 dic. (askanews) - Nel 2019 (dall'1 gennaio al 30 dicembre) sono stati 11.471 i migranti sbarcati in Italia, -50,92% sul 2018 (furono 23.370) e -90,39% rispetto al 2017 (119.369). Lo riferisce il Ministero dell'Interno.I paesi di provenienza più diffusi dichiarati dai profughi sbarcati in Italia sono stati Tunisia (2.654), Pakistan (1.180), Costa d'Avorio (1.139), Algeria (1.009).Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati sbarcati, dice ancora il Viminale, nel 2019 sono stati 1.618, contro i 15.779 del 2017 (-89,75%) e i 3.536 del 2018 (-54,24%).