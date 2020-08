Viminale, in un anno sottratti a mafie beni per 1,8 mld euro

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Nell'ultimo anno sono stati sequestrati alla criminalità organizzata 5.891 beni, per un valore di 1,4 miliardi di euro; ne sono inoltre stati confiscati 1.793 per un valore di beni 371 milioni di euro. I dati sono contenuti nel dossier diffuso dal Viminale in occasione della conferenza stampa della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Dall'1 agosto 2019 al 31 luglio 2020 sono stati arrestati 79 latitanti di rilievo (+49% rispetto all'anno precedente). (ANSA).