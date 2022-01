Vigile aggredito, identificati alcuni dei ragazzi

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Sono stati identificati alcuni dei ragazzi che nella notte fra venerdì e sabato hanno aggredito un agente della polizia locale di Milano in borghese. Fra di loro, spiega una nota del Comune, c'erano "alcuni maggiorenni in trasferta a Milano e provenienti da fuori regione, almeno uno di Bolzano". I giovani si sono avvicinati a uno degli agenti che nella notte di sabato, intorno all'una e 45, in zona viale Coni Zugna stava scattando delle foto per un servizio di controllo informativo dato che erano arrivate nei giorni precedenti erano arrivate segnalazioni di atti di vandalismo alle auto parcheggiate. Uno degli agenti, di 61 anni, spiegano dal Comune, è stato notato da un gruppo di ragazzi mentre faceva delle foto e lo hanno avvicinato e accerchiato Lui si è qualificato e ha sparato "un colpo in aria per farli allontanare" inutilmente, perché mentre tentava di risalire in auto è stato "aggredito da alcuni" di loro che nella colluttazione hanno cercato di togliergli di mano l'arma mentre - si vede nel video - lui diceva "guardate che è carica, deficienti, guardate che è carica" prima che partisse un secondo colpo verso terra. I ragazzi sono riusciti a disarmarlo e malmenarlo anche con calci. Nel frattempo il secondo agente ha allertato la Centrale Operativa e sul posto sono arrivate due pattuglie. Il gruppo è scappato lanciando l'arma sotto un'auto parcheggiata. Subito sono partite le indagini che hanno fatto individuare alcuni del gruppo, composto da una dozzina di giovani. Tra di loro risultano alcuni maggiorenni in trasferta a Milano e provenienti da fuori regione, almeno uno di Bolzano. E infatti nel video si sente anche parlare tedesco. "La Polizia locale, in contatto con l'Autorità Giudiziaria - fanno sapere dal Comune -, sta acquisendo tutte le prove video, testimoniali e ogni ulteriore elemento emerso per arrivare all'identificazione di tutto il gruppo". (ANSA).