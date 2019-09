Un anno fa uccise vigilantes, permesso al killer per i suoi 18 anni. La rabbia della figlia della vittima

Un permesso premio per festeggiare il suoi 18 anni, dopo neanche un anno di cella e con una condanna a 16 anni e mezzo per aver ucciso "con crudeltà" il vigilante Franco Della Corte, colpito a morte il 16 marzo 2018 all'esterno della metro di Piscinola, a Napoli. Immediata la reazione della figlia della guardia giurata che dopo aver visto le foto che ritraggono uno dei tre giovani condannati per l’omicidio del padre festeggiare il compleanno ha voluto scrivere ai giudici chiedendo loro “il massimo rigore per coloro che hanno tolto la vita al padre”.

La rabbia della figlia in una lettera

"Vedere chi ti ha portato via l'altra parte del tuo cuore, a poco più di un anno dal fatto, così ritratto sui social, è dura e fa male - scrive Marta Della Corte che aggiunge- a chi gli ha accordato il permesso mi permetto di ricordare che di recente ho compiuto 22 anni ma non ho spento candeline e non ho avuto torte e regali. E lo sa perché? Perché chi oggi festeggia ha ucciso mio padre, la persona più importante della mia vita".

"Non mi sono mai espressa direttamente tramite i social - scrive ancora la ragazza - perché queste 'persone', che nel tempo continuano a dimostrarsi di una pochezza inaudita, non meritano la mia attenzione. Ma ogni volta è veramente dura. Ci hanno costretto a vivere con il cuore a metà. Il tempo aggiusta le cose, dicono, ma non sempre". La ragazza si augura che "il 19 settembre", quando i tre condannati in primo grado si presenteranno davanti alla Corte d'Appello del Tribunale dei minori di Napoli, "a queste persone non venga scontato nulla, ma che quel giorno la giustizia, come dovrebbe essere sempre e per tutti gli uomini in uno stato di diritto, faccia il suo corso".

Le reazioni

Il ragazzo ha chiesto e ottenuto il permesso di uscire temporaneamente dal carcere minorile di Airola (Benevento), tenendo anche conto delle valutazioni degli assistenti sociali. La festa si è tenuta in una canonica a poca distanza da Airola. "E' vergognoso che, dopo neppure un anno di detenzione, il killer di Piscinola sia stato 'premiato' nonostante abbia ucciso un uomo a sangue freddo: non possono esserci sconti o concessioni verso chi si è macchiato di reati tanto gravi", scrive in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento al permesso concesso. "Uno Stato che premia un assassino macchiatosi dell'omicidio di un tutore dell'ordine, permettendogli di festeggiare il suo 18esimo compleanno insieme a parenti e amici e con tanto di foto sui social network, di fatto non è uno Stato di diritto: è uno Stato in cui la giustizia è morta. La nostra vicinanza oggi va ai familiari della vittima e al profondo dolore che inevitabilmente staranno provando in queste ore", conclude Pianese.