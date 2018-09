[L’analisi] La risposta di Papa Francesco alle accuse di Viganò: “Ipocrita”

Francesco non ha ancora mai nominato pubblicamente il nome del nunzio emerito Carlo Maria Viganò ora in pensione che ne ha chiesto in maniera perentoria e determinata le dimissioni, ma oggi gli osservatori di cose vaticane non faticano a leggere le parole dell’Angelus del papa come rivolte anzitutto al vescovo protagonista del nuovo scandalo legato alla pedofilia. Neppure questa volta Francesco lo nomina, ma è sembrato evidente l’allusione a Viganò considerato tra gli ipocriti, ossia coloro che si mostrano irreprensibili e accusano gli altri nascondendo le proprie responsabilità. “Un uomo o una donna che vive nella vanità, nell’avarizia, nella superbia e nello stesso tempo crede e si fa vedere come religioso e addirittura arriva a condannare gli altri, è un ipocrita” ha stigmatizzato Francesco al termine di una riflessione sul vangelo domenicale che oggi vede Gesù accusare di ipocrisia i farisei de suo tempo.

Papa Bergoglio già nel primo commento, molto misurato, rilasciato ai giornalisti sull’aereo di ritorno dall’Irlanda aveva assicurato di non voler intervenire subito ma che lo avrebbe fatto in tempo opportuno. Le parole di oggi non sono una risposta diretta, nel merito delle questioni sollevate da Viganò, ma certamente sono uno specchio per capire che Francesco ha la coscienza a posto mentre Viganò in qualche modo dovrà rendere conto della sua gratuita aggressività.

Già aggressività. In Vaticano, dove l’attacco al papa si commenta sottovoce e prevalentemente tra persone reciprocamente fidate, il gesto di Viganò è apparso sproporzionato in sé ma non se misurato al suo cattivo temperamento e alla sua presunzione di stare al di sopra degli altri. “E’ sempre stato particolarmente acrimonioso con gli altri – ricordano alcuni che lo hanno conosciuto in Curia. Era raro incontrare la sua approvazione. Perché dunque meravigliarsi ora che la sua aggressività sia giunta a tanto?”. Oltre tutto “egli mentre chiede conto a Francesco, non spiega mai la sua deferenza e apprezzamento pubblico mostrato al cardinale americano accusato di pedofilia e che Francesco ha cancellato dal collegio cardinalizio”. Forse – si maligna - anche perché con l’età il nunzio Viganò vedeva sfumare la porpora cui magari aveva sperato o gli era stata promessa. Del resto Francesco segue regole non conformi alla tradizione anche in materia di nomine cardinalizie e questo scontenta non pochi. Ma diversi i parametri dell’azione del papa, anche rispetto al modo di porsi davanti allo scandalo della pedofilia. Nonostante non sia personalmente coinvolto, ha più volte e anche solennemente non solo condannato questo crimine, ma stabilito regole nuove e severe da seguire senza guardare in faccia a nessuno. Ha stigmatizzato il cattivo uso del potere clericale come fonte di mali nella Chiesa, ha incontrato vittime di abusi e soprattutto ha chiesto perdono anche a suo nome che si sente partecipe della Chiesa e suo pastore supremo. Altri ecclesiastici – e Viganò con loro – non hanno detto ancora parole di pentimento per questo peccato diffuso nella Chiesa. Francesco ha ammesso anche di vergognarsene. Ma forse è proprio questa Chiesa che riconosce le colpe del suo clero a irritare chi era nato e cresciuto all’ombra dell’infallibilità e della superiorità rispetto ai fedeli comuni. La valorizzazione del laicato anche femminile voluta dal concilio spezza inveterate abitudini e una mentalità che si assorbiva già nel seminario di mettersi una spanna più su una volta preti rispetto a tutti gli altri.

Tutti questi temi in maniera semplice e lineare sono stati riassunti da Francesco nell’Angelus odierno. Nel Vangelo della domenica spiegato dal papa “Gesù affronta un tema importante per tutti noi credenti: l’autenticità della nostra obbedienza alla Parola di Dio, contro ogni contaminazione mondana o formalismo legalistico. Il racconto si apre con l’obiezione che gli scribi e i farisei rivolgono a Gesù, accusando i suoi discepoli di non seguire i precetti rituali secondo le tradizioni. In questo modo, gli interlocutori intendevano colpire l’attendibilità e l’autorevolezza di Gesù come Maestro perché dicevano: “Ma questo maestro lascia che i discepoli non compiano le prescrizioni della tradizione”. E’ l’atteggiamento attribuito da Viganò al papa. Ma Gesù – aggiunge Francesco – “replica forte e replica dicendo: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini”». Così dice Gesù. Parole chiare e forti! Ipocrita è, per così dire, uno degli aggettivi più forti che Gesù usa nel Vangelo e lo pronuncia rivolgendosi ai maestri della religione: dottori della legge, scribi… “Ipocrita”, dice Gesù.

Gesù infatti vuole scuotere gli scribi e i farisei dall’errore in cui sono caduti, e qual è questo errore? Quello di stravolgere la volontà di Dio, trascurando i suoi comandamenti per osservare le tradizioni umane. La reazione di Gesù è severa perché grande è la posta in gioco: si tratta della verità del rapporto tra l’uomo e Dio, dell’autenticità della vita religiosa. L’ipocrita è un bugiardo, non è autentico. Anche oggi il Signore ci invita a fuggire il pericolo di dare più importanza alla forma che alla sostanza. Ci chiama a riconoscere, sempre di nuovo, quello che è il vero centro dell’esperienza di fede, cioè l’amore di Dio e l’amore del prossimo, purificandola dall’ipocrisia del legalismo e del ritualismo”.[…] “Non lasciarsi contaminare da questo mondo” non vuol dire isolarsi e chiudersi alla realtà. No. Anche qui non dev’essere un atteggiamento esteriore ma interiore, di sostanza: significa vigilare perché il nostro modo di pensare e di agire non sia inquinato dalla mentalità mondana, ossia dalla vanità, dall’avarizia, dalla superbia”.

A chiusura del suo Angelus il papa ha aggiunto un appello speciale per la pace, a dimostrazione di quanto Egli viva presente ai drammi della gente e non chiuso dentro le dinamiche di palazzo che la gente non la considera affatto.

“Questo fa dolore: spirano ancora venti di guerra e giungono notizie inquietanti sui rischi di una possibile catastrofe umanitaria nell’amata Siria, nella Provincia di Idlib. Rinnovo il mio accorato appello alla Comunità internazionale e a tutti gli attori coinvolti ad avvalersi degli strumenti della diplomazia, del dialogo e dei negoziati, nel rispetto del Diritto umanitario internazionale e per salvaguardare le vite dei civili”.