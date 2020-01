Videocapsula endoscopica, convegno a Vimercate

(Adnkronos) - Si sono riuniti a Vimercate, alle porte di Milano, i massimi esperti di gastroenterologia italiani. Promosso da Medtronic, il convegno Rave (Riunione annuale videocapsula endoscopica) ha puntato i riflettori sulle principali novità del settore. In particolare su uno dei più innovativi strumenti diagnostici in gastroenterologia, la capsula endoscopica, che rappresenta oggi "la soluzione più moderna, sicura e tecnologicamente avanzata per la visualizzazione dell'apparato digerente", hanno spiegato gli specialisti. Si tratta di una capsula monouso, ingeribile, dotata di una o due telecamere che acquisiscono immagini dell'intestino mentre lo percorrono sfruttando la sua naturale peristalsi. Una tecnologia che negli anni ha permesso una rapida evoluzione medica, consentendo l'analisi e la mappatura di tratti intestinali prima irraggiungibili, come il piccolo intestino.