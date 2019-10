Sparatoria in Questura, Matteo e Pierluigi insieme in un video: "Dormite sonni tranquilli, la volante 2 veglia su di voi"

Dopo tanto tempo 'i figli delle stelle' sono tornati. Siamo qui e quindi voi dormite sonni tranquilli". A parlare - in un video - sono Matteo e Pierluigi, gli agenti uccisi nella sparatoria in Questura a Trieste. Sono a bordo di una volante, sorridenti, durante un turno notturno. In sottofondo si sente l'intro dell'omonima canzone di Alan Sorrenti. Il video - diffuso oggi dalla Questura di Trieste - è un ricordo dei due agenti. Si tratta di immagini filmate da loro stessi con un cellulare a inizio turno. "C'è la volante 2 questa notte - rassicurano - è tutto a posto. Come sempre si inizia...figli delle stelle..Speriamo bene...e niente... buona notte". Poi il saluto, con un bacio a favore della telecamera.