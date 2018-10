Metro Roma: i tifosi russi non saltavano sulla scala mobile crollata, un video lo dimostra

La Procura di Roma che indaga sull'incidente alla fermata Repubblica della metro, acquisirà ulteriori filmati dal circuito chiuso della stazione per verificare il comportamento dei tifosi del Cska di Mosca. Obiettivo di chi indaga è accertare se nelle ore precedenti all'incidente che ha provocato 25 feriti, avvenuto martedì scorso, i tifosi abbiamo tenuto comportamenti non corretti sulla scala mobile. I magistrati, coordinati dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, acquisiranno in Atac tutta la documentazione relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scale mobile presenti nella stazione. Il procedimento, nel quale si ipotizzano i reati di disastro colposo e lesioni colpose, è al momento senza indagati.

I file della videosorveglianza

Intanto dalla visione dei filmati si è giunti a una prima conclusione: martedì sera i tifosi del Cska Mosca non si sarebbero messi a saltare sui gradini dell’ultimo tratto della scala mobile di destra nella fermata Repubblica della metro A. E quindi non avrebbero provocato volontariamente il cedimento della struttura. È quanto emergerebbe dall’analisi dei file della videosorveglianza dei momenti immediatamente precedenti all’incidente Le immagini dunque confermerebbero . quanto raccontato fino a oggi dai testimoni russi, nonché descritto da quattro filmati postati sul web che mostrano come in quel momento decine di tifosi fossero tranquilli sulla scala mobile prima che il pavimento metallico si aprisse sotto i loro piedi. In uno degli ultimi video un gruppo di ragazzi che scende sui gradini viene improvvisamente catapultato in avanti verso la fine della scala. I giovani finiscono uno sopra all’altro, con grida, lamenti e sangue di chi è rimasto intrappolato fra le lamiere e la massa di persone. Tutto in pochi istanti.

Il video su Facebook

Che i tifosi non stessero saltando né ballando sulle scala mobile lo testimonierebbe anche video pubblicato dalla pagina Facebook Cska fans against racism, in cui un tifoso della squadra russa ha immortalato col telefono, I supporter della squadra russa, nel post sui social con cui hanno condiviso il filmato, chiedono le scuse del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che li aveva definiti “ubriachi che facevano casino”. Un altro video era circolato subito dopo l’incidente, ma riprendeva la scena di lato e solo parzialmente.

Chiesta perizia

Intanto una perizia disposta dalla Procura di Roma dovrà accertare cosa ha determinato il cedimento della scala mobile, carica in quei secondi, di decine di tifosi del Cska in transito verso lo stadio Olimpico per la sfida di Champions League con la Roma. Accelera l'indagine avviata dal procuratore capo Giuseppe Pignatone in cui si ipotizzano i reati di disastro colposo e lesioni colpose. Il procedimento è ancora contro ignoti ma la perizia, che sarà affidata a breve, dovrà ricostruire quei drammatici istanti e aiuterà a definire eventuali responsabilità.

Stazione sotto sequestro

La scala mobile, con tutta la stazione Repubblica, è stata posta sotto sequestro proprio al fine di effettuare verifiche dopo l'incidente che ha causato oltre venti feriti, tutti supporter del club moscovita. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che si è detto "molto dispiaciuto" per l'incidente che "poteva avere conseguenze anche peggiori". L'attività di indagine dovrà accertare il comportamento tenuto dai tifosi russi che, secondo una prima ricostruzione, al momento del collasso della scala mobile stavano saltando e scandendo cori. Una versione che però oggi alcuni supporter russi hanno smentito dicendo: 'basta menzogne, non stavamo saltando'.

Il Questore: “Hanno disatteso tutte le indicazioni”

Il Questore di Roma, Guido Marino ha invece voluto sottolineare che i supporter "stranieri hanno disatteso tutte le indicazioni fornite dalla Questura e dal Consolato russo, nei giorni scorsi". Per Marino "nonostante la predisposizione di idonei servizi, nessuno dei tifosi ospiti ha raggiunto piazzale delle Canestre, individuato e segnalato, come di consueto, quale luogo di ritrovo da cui poi raggiungere in sicurezza lo stadio". L'inosservanza delle disposizioni potrebbe essere stata all'origine del sovraffollamento della metro e in particolare della scala mobile poi ceduta. Dal canto suo Atac, la municipalizzata dei trasporti capitolini, spiega che già dalla serata di ieri "sta svolgendo tutti gli accertamenti necessari ad individuare le cause dell'incidente". In particolare l'azienda puntualizza che "sulla scala mobile in questione sono stati effettuati regolarmente gli interventi di manutenzione e le verifiche e prove dei dispositivi di sicurezza secondo quanto previsto dal piano di manutenzione e dalla normativa".

I feriti

Due dei 25 tifosi feriti restano in prognosi riservata, anni, stando al bollettino medico diffuso dal Policlinico Umberto I, Dmtry Tyurin di 33 anni è stato sottoposto a intervento chirurgico di rivascolarizzazione della gamba destra e di ricostruzione dei tessuti molli e fissazione esterna delle fratture del piede. Oltre alla frattura dell'arto inferiore destro il tifoso ha riportato anche la frattura del naso e una sospetta frattura di una vertebra cervicale. Anche per il secondo tifoso, Vladimir Blokhin di 37 anni trasportato in codice rosso, è stato necessario intervenire chirurgicamente per lesioni alle gambe e frattura del naso. Fonti ospedaliere affermano, comunque, che nessuno dei paziente è in pericolo di vita.