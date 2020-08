Video e foto in chat, perquisizioni e denunce per pedopornografia

Roma, 1 ago. (askanews) - Si scambiavano video e immagini pedopornografiche in chat, utilizzando soprattutto il canale Telegram, anche a pagamento. È quanto emerge dalla delicata operazione della Polizia Postale "Summer No Like", al termine della quale 9 persone sono state denunciate per i reati di divulgazione, cessione, detenzione di materiale pedopornografico e per istigazione a delinquere aggravata.Tutto parte dall'analisi sul cellulare di una persona perquisita per fatti analoghi su cui sono state rinvenute chat, immagini e video a carattere pedopornografico, riguardanti anche bambini in tenerissima età.La Polizia Postale di Firenze ha così identificato altri soggetti che si scambiavano immagini e video pedopornografici; le perquisizioni - coordinate dal Centro protezione dei minori del Servizio Polizia Postale di Roma - sono state eseguite in Toscana, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Sicilia.Le persone - di età compresa tra i 19 e i 55 anni - erano attivissime nell'entrare in possesso di immagini e video pedopornografici sempre più cruente con neonati, bambini e adolescenti. Tra i commenti "che video hai?", "... avranno 12 anni, la più piccola ne ha 5 tipo...", "Manda tutti i video pedo che hai".Sequestrati decine di telefonini e computer e dall'analisi di un telefonino è emersa la presenza di canali Telegram dove si pagava 15 euro per essere ammessi.