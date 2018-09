Video e foto hard da minorenni, arrestato 21enne

Napoli, 13 set. - (AdnKronos) - Adescava minorenni tramite Instagram e Whatsapp, facendosi dare, dopo aver instaurato un'apparente relazione sentimentale, foto e/o video a tema sessuale. Poi, al fine di ottenere ulteriore materiale, minacciava le vittime di diffondere quanto precedentemente consegnato. E' quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Ischia che hanno portato all'arresto del ventunenne B.A. residente a Prignano sulla Secchia (Modena), indagato in ordine ai reati di produzione di materiale pedopornografico utilizzando minori di anni 18 e divulgazione di materiale pedopornografico a danno di 26 minorenni residenti su tutto il territorio nazionale. Nelle prime ore di questa mattina, a seguito di sviluppi di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ischia (Napoli), in collaborazione con i colleghi della Compagnia Carabinieri di Sassuolo (Modena), hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti del giovane. Le indagini, effettuate dall'Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Ischia, avviate nel novembre del 2017 a seguito della denuncia sporta dal padre di una delle vittime, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati. Nel corso delle attività, presso il domicilio del giovane arrestato, i Carabinieri hanno sequestrato svariate apparecchiature elettroniche (Pc, smartphone, Hard Disk) con rinvenimento, a seguito di consulenza tecnica informatica, di ulteriore materiale pedopornografico. Contestualmente all'esecuzione della misura cautelare sono state effettuate diverse perquisizioni disposte dalla Procura.