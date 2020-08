Video fa luce sul giallo della Dj morta. Viviana e Gioele filmati in auto a Sant'Agata poco prima della morte della donna

Un video girato da telecamere di videosorveglianza private a Sant'Agata di Militelo (Me) riprenderebbe chiaramente la presenza dell'Opel Corsa di Viviana Parisi, 43 anni, trovata morta nelle campagne di Caronia. Stando a quanto dichiarato dal procuratore di Patti, Angelo Cavallo, Gioele era in auto con la madre quando Viviana Parisi è uscita dall'autostrada Palermo-Messina per recarsi a Sant'Agata di Militello. "Abbiamo acquisito un video a Sant'Agata di Militello - spiega il magistrato - in cui si vedono la mamme e il bambino. E' un punto importante per il proseguo delle indagini".

Il filmato attesterebbe la presenza della donna e del bambino in quei 22 minuti di buio. Le immagini sarebbero state registrate da una telecamera privata di videosorveglianza. Per gli investigatori conterrebbe anche altri "interessanti dettagli".

"Io non credo che Viviana sia stata uccisa, ma il suicidio non lo voglio nemmeno immaginare. Forse è stato un incidente o un malore. Quella mattina era tranquilla, anche se nei mesi scorsi aveva avuto dei problemi". Il marito di Viviana, e papà di Gioele, Daniele Mondello, parla di una donna tutto sommato serena. "Viviana a Messina si era ambientata molto bene e aveva ottimi rapporti anche con i miei parenti, con mia madre e mio padre, i miei fratelli... Lei e Gioele sono la gioia di casa, sono la mia vita. Ho dentro ora un vuoto terribile. Un vuoto che mi divora. Per favore, se qualcuno ha visto qualcosa, se sa qualcosa, lo imploro, parli".

Cosa potrebbe essere accaduto? "Non saprei proprio, è successo qualcosa di così lontano dal nostro mondo che non riesco a immaginare nulla - risponde l'uomo -. Penso che potrebbe aver perso l'equilibrio da un'altezza importante o che si sia sentita male. Non credo l'abbiano uccisa. E il suicidio non lo voglio nemmeno immaginare". Dove immagina invece Gioele? "Il fatto che non sia stato trovato accanto al corpo della mamma mi fa pensare che potrebbe essere stato lasciato in un'altra zona, che non è ancora stata battuta dai gruppi di ricerca. Anche per questa ragione mia sorella e mio fratello oggi sono andati con altri amici a cercarlo in modo autonomo. Io - conclude - non li ho seguiti, non ho la forza".

Intanto proseguono anche oggi le ricerche del piccolo Gioele, 4 anni scomparso con la madre lo scorso 3 agosto. Vigili del fuoco, Protezione civile, Carabinieri, Polizia e Finanza stanno setacciando palmo a palmo le campagne di Caronia e Sant'Agata di Militello (Me). Nelle prossime ore ci sarà un vertice di tutte le forze impegnate, così da decidere le strategie di ricerca nei prossimi giorni.