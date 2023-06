Victor Fadlun eletto presidente della comunità ebraica di Roma

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Victor Fadlun è stato eletto nuovo presidente della comunità ebraica di Roma. Il leader della lista Dor Va Dor, che lo scorso 19 giugno era risultata la più votata con il 37,87% delle preferenze, è stato eletto dal consiglio della comunità che si è riunito ieri sera ma ha accettato con riserva in attesa della composizione della giunta. Da decidere, infatti, è la distribuzione dei nove assessorati che compongono il governo della comunità tra le tre liste che si sono presentate alle elezioni: Dor Va Dor, Per Israele e Ha-Bait.

"È un grande onore per me essere stato scelto come presidente della Comunità ebraica romana - le sue parole -. È un onore, ma è anche una grande responsabilità, che assumo davanti a tutti gli iscritti". Il presidente in pectore, espressione della lista che rappresenta la parte più trasversale della comunità, tra cui i tripolini, ha lanciato un appello all'"unione e la coesione". "Credo che su questo - ha detto - non possano esserci divisioni. Per questo vorrei che la cifra della mia presidenza fosse l'unità. E per questo, considerando l'unità e la coesione necessarie per governare come io intendo governare, con abnegazione e efficienza, accetto questa nomina, ma con riserva. Verificherò nei prossimi giorni che vi siano davvero le condizioni per un governo condiviso, in cui nessuno possa sentirsi escluso o relegato in un rigido ruolo d'opposizione. Specialmente chi ha governato finora e non può credersi o sentirsi estraneo alle vicende di istituzioni a noi molto care". (ANSA). .