In Russia in vacanza ma per vaccinarsi contro il Covid: chi lo chiede e quanto costa

La nuova frontiera del turismo saranno i viaggi per avere più celermente il vaccino. Una provocazione? Può darsi di no. Stando a quanto sostiene Pietro Di Febo, direttore dell'Eurasian Travel di Bologna, intervistato dall'Adnkronos, a partire da metà-fine aprile sarà possibile effettuare viaggi sanitari per avere la protezione dal virus. "Dalla fine dello scorso anno, abbiamo avuto decine e decine di richieste per potersi vaccinare in Russia", ha detto il tour operator che fino ad oggi mai aveva preso in considerazione l'ipotesi di viaggi sanitari, quelli che si fanno solitamente per cure dentarie o trattamenti estetici di vario genere. Ma i tempi sono quelli che corrono e di qui a breve, sostiene Di Febo, si immagina che "molte persone" saranno disposte a viaggiare per avere il prima possibile la protezione vaccinale dal Coronavirus. Del resto le telefonate arrivano già in gran numero.

Quanto costerà farsi vaccinare in Russia?

"I costi - sottolinea l'operatore bolognese - sono relativamente accessibili perché, come in Italia anche in Russia, i prezzi degli alberghi sono crollati: un hotel a 5 stelle che un anno fa a Mosca si comprava a 300 euro a notte ora viene a costare 60 massimo 80 euro. Si parte dai 1.700 euro a salire, volo escluso che va ad incidere per 300 massimo 400 euro. Abbiamo però anche richieste di vedere il Sud della Russia, in questi caso offriamo pacchetti molto complessi che costano 8.000-9.000 euro a persona".

E' chiaro quindi che a fianco alla vaccinazione ci sarà la possibilità di offrire un pacchetto turistico vero e proprio, anche perché tra una dose e l'altra del vaccino russo intercorrono una ventina di giorni. La richiesta di viaggi è già iniziata, quindi appena possibile, le offerte verranno attivate. "Abbiamo pensato a sei diverse tipologie di pacchetto: si parte da un pacchetto base per poi salire e costruirlo con i clienti che hanno esigenze diverse", spiega ancora Di Feo, precisando che i contatti con gli alberghi russi sono già attivi e ci sono anche le destinazioni di contorno. I contatti sono aperti anche con le autorità consolari, nell'attesa che i visti da e per la Russia si sblocchino.

Le regioni da cui arrivano le maggiori richeiste

La richiesta insomma c'è. "I turisti italiani vanno a caccia del vaccino russo, come ci dicono già al telefono, perché magari lo preferiscono ad alcuni disponibili in Italia", ribadisce. "La maggior parte delle persone - ricorda - che si sono rivolte a noi sono coppie e persone singole, principalmente nella zona del Nord Italia e per il 60-70% le richieste arrivano dalle province di Bergamo e Brescia, a seguire Sardegna e Campania. Non mancano però anche gruppi di amici di 3-4 persone", afferma ancora.