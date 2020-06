Confini riaperti ma non per tutti: dove possono viaggiare gli italiani e dove no

Con la Fase 3 i confini chiusi a causa del pericolo coronavirus riaprono gradatamente. Ma dove potranno andare e dove no in vacanza gli italiani, almeno quelli che decideranno di farlo? Ieri il ministro degli Esteri Di Maio – come si legge sul Corriere della Sera - ha ricevuto la garanzia dal ministro greco Dendias che la Grecia aprirà di nuovo le sue porte all’Italia entro fine mese. A partire da lunedì “la Grecia toglierà in maniera graduale le limitazioni”, ha spiegato l’esponente del governo ellenico. In tal modo "verrà meno l’obbligo d’isolamento previsto dalla Grecia per lombardi, piemontesi e veneti”.

Slovenia e Croazia

Il giornale chiarisce inoltre che dal 15 di questo mese anche la Slovenia aprirà le frontiere agli italiani, senza più quarantena o altre restrizioni, sempre che non arrivino controindicazioni a causa dei dati epidemiologici.

In un altro Paese caro ai vacanzieri nostrani, la Croazia, è invece possibile entrare già dal 29 maggio. L’importante è esibire alla frontiera la prenotazione in un Hotel o altra struttura ricettiva.

Croazia (Ansa)

Gli italiani possono andare liberamente in Romania, anche se permane lo stato di allerta fino al 14 giugno.

In Svizzera – come spiega bene Touringclub.it - è previsto un “divieto di ingresso per tutti i viaggiatori, con alcune eccezioni (per esempio il ricongiungimento familiare), previo controllo alla frontiera. Per gli italiani in transito non è al momento prevista alcuna restrizione da parte delle Autorità federali. Si registrano restrizioni nei collegamenti aerei e ferroviari con l'Italia. A partire dal 15 giugno le restrizioni all'ingresso dei cittadini italiani saranno revocate”.

La disponibilità dell'Austria

Un’altra notizia degna di nota è quella per cui anche l’Austria è pronta a riaprirci le porte dal 16 giugno riattivando appieno la libera circolazione al valico del Brennero.

Germania, Olanda e Francia

Fino al 15 giugno gli ingressi in Germania saranno possibili solo per il transito, oppure per chi vi risiede o per motivi di salute o lavoro.

E’ sconsigliato recarsi per turismo in Finlandia, almeno per il momento. Mentre in Olanda – dove comunque fin da ora è possibile andare - da quella data non sarà più diffuso il pressante consiglio ai turisti di autoisolarsi.

Germania (Ansa)

Si può già andare liberamente, come noto, anche in Francia. Ma non dapertutto si può viaggiare allo stesso modo nel mondo.

Paesi difficili da raggiungere

Il Corriere evidenzia, per esempio, che fino al 15 giugno restano sospesi i voli con il Marocco e la Polonia. Difficile pensare in questo momento di recarsi inoltre in Russia, Stati Uniti, Canada, Messico e Madagascar perché allo stato attuale non ci sono voli diretti.

Portogallo e Spagna

Pressoché impossibile varcare i confini del Portogallo. Sono infatti sospesi i voli e risulta chiusa la frontiera con la Spagna. E a proposito di Spagna, almeno fino al 21 giugno, non è prevista la possibilità di accesso per i turisti italiani. Si fa un’eccezione, ovviamente, per chi lavora nel Paese iberico o vi è residente.

Siviglia, Spagna (Ansa)

Scandinavia

Stando a quanto si legge ancora sul quotidiano sono sconsigliati i viaggi in Svezia, e per quanto riguarda la Norvegia risultano sospesi i collegamenti fino al 15 agosto. Mentre in Danimarca i turisti non tedeschi, norvegesi o islandesi, potranno mettere piede solo a partire dal 31 agosto.

Obbligo di quarantena

Obbligo di quarantena (dall’8 giugno) per chi varca il Canale della Manica per portarsi nel Regno Unito. Quarantena prevista anche in altri Paesi come il Brasile, la Polinesia e la Slovacchia. Quest’ultimo Paese consentirà il libero spostamento a 16 paesi della Unione Europea, ma noi italiani non rientriamo nella lista.

Repubblica Ceca e Ungheria

Per entrare in Repubblica Ceca – sicuramente fino al 15 giugno – sarà necessario munirsi di un certificato di non positività. Quello che aveva intenzione di chiedere per i turisti diretti in Sardegna il presidente di quella regione. In Ungheria infine si può andare attualmente solo per motivi di lavoro o di salute, ma solo se muniti di un lasciapassare rilasciato dalla polizia.