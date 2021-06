Niente più registrazione e obbligo di tampone per chi arriva in Sardegna

Niente più registrazione per chi arriva in Sardegna. Sono scadute due ordinanze della Regione, che il governatore, Christian Solinas, ha deciso di non prorogare: quella appunto sui controlli negli scali dell'isola, l'altra sulle regole per l'accesso ai locali pubblici (il provvedimento che prevedeva il calcolo dei metri cubi d'aria).

Via libera

Per quanto riguarda i controlli, cade dunque l'obbligo per chi arriva in Sardegna di registrarsi prima dell'imbarco nel sito della Regione o attraverso l'App "Sardegna sicura". Così come non sarà più necessario fare il tampone prima della partenza, o nelle 48 ore successive dall'arrivo nell'isola. Di fatto la Sardegna si adegua alle regole nazionali in vigore per le Regioni bianche, in vista dell'entrata in vigore del green pass europeo.

Prosegue la campagna di vaccinazione

Complessivamente in Sardegna sono state inoculate oltre un milione e 110mila dosi ed è stato immunizzato con la prima dose il 50% della popolazione, mentre il 20% dei cittadini ha completato il ciclo di vaccinazione. Oltre 810mila i cittadini prenotati per la vaccinazione attraverso il sistema di Poste Italiane, di cui 430mila per la prima dose. Dal 22 al 24 giugno, ultimo step per il piano di vaccinazione di massa nelle isole minori. Concluse le operazioni a La Maddalena e Carloforte dove la popolazione ha completato il ciclo di vaccinazione, si chiuderà con Sant'Antioco, dove l'87% della platea vaccinabile ha ricevuto la prima dose.