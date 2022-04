Via nome madri su croci feti abortiti,a Roma solo codice

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Via il nome delle madri sulle croci delle sepolture dei feti abortiti. Dopo il caso del cimitero Flaminio dove alcune donne scoprirono per caso il loro nome sulle sepolture di cui neanche sapevano l'esistenza ora il Campidoglio ha cambiato le regole: per la riservatezza e la tutela delle donne nel caso di sepoltura dei feti ci sarà solo un codice alfanumerico. La Giunta Capitolina ha approvato la proposta di modifica di due articoli del Regolamento di Polizia Cimiteriale per adeguarlo alle necessità e alle sensibilità legate al trattamento dei dati personali delle donne che hanno vissuto un aborto. (ANSA).