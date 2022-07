Attirata dall’immondizia la Vespa orientalis è arrivata a Roma: è più aggressiva e velenosa di quella comune

Un nuovo tipo di vespa, più velenosa e aggressiva di quella comune, è stata avvistata a Roma. Comunemente chiamata calabrone orientale, nella Capitale non veniva segnalata dagli anni ’50. L’etologo e zoofilo naturalista Andrea Lunerti ha spiegato che "quest’insetto è solito nutrirsi di rifiuti organici e in putrefazione come un avanzo di carne e può essere attirata dall’immondizia”. Che nella Città eterna e non manca di certo.

Come si riconosce

La Vespa orientalis o calabrone orientale è una delle tre specie del genere Vespa attualmente presenti in Europa ed è da sempre presente in Italia al sud. Si riconosce per il colore rossastro uniforme, spezzato da una banda gialla nell'addome e una macchia sulla testa.

Più pericolose

Come ogni altra vespa, la orientalis a Roma aveva deciso di costruire il proprio nido in uno spazio piccolo, ritenuto sicuro: l’impianto dell’allarme di un’abitazione. Un fatto molto preoccupante visto che a differenza delle sue cugine più comuni, hanno una capacità di puntura superiore. Come ha confermato Lunerti: “Questi insetti possono orientare parzialmente il pungiglione colpendo anche lateralmente rispetto al loro corpo e inoltre sono anche un po’ più velenosi. Il loro veleno è epatotossico ed emolitico (US Army Public Health Center, Entomological Sciences Program Fact-Sheet). Se infastidite, prima di pungere di solito fanno un volo intimidatorio nei confronti dell'obiettivo e desistono.

Attirata dall’immondizia

La specie sembra avere una predilezione per gli ambienti urbani, dove trova ampia disponibilità di siti di nidificazione protetti e cibo a volontà. Vista l’emergenza rifiuti Roma la vespa orientalis sta trovando un luogo in cui si potrebbe benissimo proliferare. Proprio come cinghiali e topi questo nuovo ospite sta convincendo il sindaco Gualtieri a dare un’accelerata nella rimozione dell’immondizia accumulata per le strade della città.