Strategie anti Covid: test rapidi in farmacia e dal medico di base. La nuova autocertificazione per spostarsi

Medici di famiglia, Conferenza Stato-Regioni e sindacati sono convocati lunedì per un accordo sui test rapidi in carico ai medici di medicina generale. La nuova normativa - stando a quanto si è appreso - prevede l'adesione volontaria dei camici bianchi e una possibile aggiunta contrattuale all'accordo collettivo di lavoro dei medici di base. Ci si muove più rapidamente possibile di fronte a un nuovo preoccupante aumento dei positivi al Covid-19 in Italia. A questo proposito il ministro della Salute, Roberto Speranza, propone di estendere i tamponi rapidi in farmacia: "Già si eseguono i test sierologici in alcune regioni, proviamo a fare una sperimentazione come sta avvenendo a Trento per effettuare gli antigenici anche in farmacia".

Torna l'autocertificazione per gli spostamenti

Di fronte a nuove prospettive di lockdown (come in Sardegna dove è atteso a breve e durerà 15 giorni) e alla proclamazione di varie forme di coprifuoco in Campania, Lazio, Lombardia e Piemonte) torna anche la necessità di dotarsi dell'autocertificazione che giustifichi i propri spostamenti, da esibire alle forze dell'ordine o che, essendone sprovvisti, verrà fornita al cittadino oggetto di controlli, dagli stessi tutori dell'ordine. SCARICALA QUI.

Le disposizioni sui test rapidi

L'atto di indirizzo indica che questa attività sia limitata al periodo dell'epidemia influenzale sul territorio nazionale in modo da favorire la diagnosi differenziale tra le due patologie. Prevede inoltre che ad essere coinvolti siano i medici di assistenza primaria e i pediatri di libera scelta "per evitare che il rafforzamento di tali attività gravi esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica". L'intesa - si legge nel documento - prevede che l'erogazione dei test non sia limitata esclusivamente ai medici di assistenza primaria ed ai pediatri di libera scelta, ma anche a professionisti di altre aree della medicina convenzionata come medici di continuità assistenziale, medici titolari di incarichi di cui all'articolo 60 del DPR 270/2000 - attività territoriali programmate, medici di emergenza sanitaria territoriale, medici della medicina dei servizi, oltre che altre forme organizzative dell'assistenza territoriale quali, ad esempio, le Usca.

Prima diagnosi direttamente dal medico di base

L'intesa prevede la regolamentazione dell'eventuale riconoscimento economico dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta, fermo restando che per gli altri professionisti la remunerazione dell'attività è già ricompresa nella remunerazione oraria dell'attività convenzionale. In aggiunta a questo, in arrivo negli studi dei medici di famiglia la strumentazione per la diagnostica "per consentire una più efficace presa in carico degli assistiti, riducendo la pressione sui presidi ospedalieri e sulle strutture sanitarie e limitando, di conseguenza, le occasioni di esposizione al rischio di contagio".