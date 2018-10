Veronica Maya: "Tennis&Friends esempio di sanità virtuosa"

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Tennis&Friends è un bellissimo esempio di sanità virtuosa. I numeri di questa manifestazione ne sono la dimostrazione, soprattutto quelli relativi a tutte quelle persone richiamate per un ulteriore controllo in ospedale. Perché tanti cittadini, grazie a questo evento, si stanno curando e stanno mettendo in salvo la propria vita". Lo ha detto all'AdnKronos Salute la conduttrice Veronica Maya, tra i numerosi personaggi dello spettacolo protagonisti della ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma. Una due giorni interamente dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie all'ampia équipe sanitaria di professionisti della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.